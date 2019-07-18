Представители IT-компаний заявили о лоббировании интересов DamuMed в некоторых регионах

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Представители IT-компаний, занимающиеся разработкой медицинских информационных систем, на встрече с вице-министром здравоохранения Олжасом Абишевым заявили о лоббировании интересов DamuMed в некоторых регионах, передает Kazakhstan Today.

Директор ТОО MedElement Виталий Ермоленко зачитал Олжасу Абишеву текст приказа №158 от 27 февраля 2018 года управления здравоохранения Кызылординской области, в котором ведомство рекомендовало медкомпаниям переходить с МИС "Жетысу" на МИС DamuMed, сообщают СМИ.

Связавшись по видеосвязи с руководителем управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылыком Абдусаметовым, Олжас Абишев заявил, что это незаконный приказ, и поинтересовался, какие меры были приняты по его отмене.

В свою очередь, Жаксылык Абудсаметов сообщил, что документ был подписан до его назначения. Были проведены слушания с участием около девяти IT-компаний, по итогам которых комиссионно была выбрана компания DamuMed.

Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказ. "Все понесенные материальные ущербы, связанные с этим приказом, компаниям возместить. Это в приказном порядке. Поверить в Министерстве юстиции законность всех договоров, которые заключены с поставщиками мединформсистем в тот период. Срок - две недели", - заявил он.

По его словам, такая же ситуация сложилась в Алматинской области.

"В конце июня под моей подписью во все медорганизации было направлено письмо, что выбор МИС должен быть в рамках закона. Если вы не получали это письмо, прошу проверить канцелярию еще раз", - отметил вице-министр.

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