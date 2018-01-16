Представители известных международных компаний стали консультантами АДГСПК

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Агентстве делам государственной службы и противодействию коррупции РК образован новый консультативно-совещательный орган - Экспертный совет по вопросам развития государственной службы, передает Kazakhstan Today.

В состав Экспертного совета вошли представители Всемирного банка, Ассоциации HR-менеджеров, госорганов, авторитетные ветераны госслужбы и известные специалисты в области госуправления, сообщил Официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин.

"В целях дальнейшего совершенствования казахстанской госслужбы в русле ведущих мировых трендов в сфере управления человеческими ресурсами, членами совета стали представители компаний "большой четверки": KPMG, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers. На заседаниях совета будут рассматриваться актуальные вопросы состояния и развития государственной службы, проекты соответствующих НПА и программных документов, что позволит поднять на качественно новый уровень процесс выработки эффективной политики в данной сфере", - уточнил он.

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