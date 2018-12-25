Представители компании-авиаперевозчика рассказали о новом рейсе из Москвы в Алматы

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Международный аэропорт Алматы накануне принял первый рейс "Уральских авиалиний" из подмосковного аэропорта "Жуковский" (расстояние до Москвы - около 40 километров), передает корреспондент агентства.

Как рассказали представители авиакомпании, рейсы в этом направлении будут совершаться на авиалайнерах Airbus 320 пять раз в неделю - с понедельника по пятницу: вылет по местному времени из Жуковского в 11.00, из Алматы - в 19.25.

"В авиапарке компании 47 самолетов - Airbus 320, 321, 319. Маршрут Жуковский - Алматы будут обслуживать авиалайнеры 321. У нас есть свой собственный авиационно-технический центр, где мы обслуживаем наши самолеты. Все незначительные проблемы решаются на месте. Самолеты не перегоняются куда-то в Европу, они остаются у нас на родине, в Екатеринбурге. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге", - рассказал контент-менеджер Ural Airlines Александр Пономарев.

"Мы нацелены на экономного пассажира, который хочет прилететь в небольшой уютный аэропорт. Большинство пассажиров - это конечные пассажиры, которые летят из Алматы в Москву и точно также назад. У нас достаточно приятная ценовая политика. Жуковский - это достаточно перспективный аэропорт. На данный момент строится дорога из Москвы, и поэтому скоро оттуда добраться до центра Москвы будет достаточно просто", - добавил представитель Ural Airlines Павел Борисов.

Он добавил, что в марте 2019 года планируется открытие нового маршрута в Санкт-Петербург и подчеркнул, что компания заинтересована в дальнейшем развитии направлений.

Как рассказали представители Международного аэропорта Алматы, аэропорт готов поддерживать авиакомпании по всем направлениям, обслуживать и максимально обеспечивать необходимую инфраструктуру.

"Следующий наш шаг в сотрудничестве - это сесть и обсудить какие-то перспективные и последующие маршруты. Со стороны аэропорта мы окажем все возможные условия. И экономические, и коммерческие для развития новой маршрутной сети", - сказал начальник отдела международных отношений и маркетинга аэропорта Алматы Абдул Кусаев.

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