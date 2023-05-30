Представители СМИ стран ШОС посетили китайский город Ляньюньган

Ляньюньган стал важным портовым городом в рамках реализации "Пояса и пути"

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Пекин. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 24-27 мая в портовом городе Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай) успешно состоялось мероприятие "Визит представителей СМИ стран ШОС в Ляньюньган в 2023 году".





Главными организаторами выступили Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и народное правительство города Ляньюньган, соорганизаторами - комитет по делам развития и реформ города Ляньюньган, отдел пропаганды парткома города Ляньюньган, канцелярия по иностранным делам народного правительства города Ляньюньган. Поддержку в проведении мероприятия также оказали институт "Пояса и пути" университета Цинхуа и новостной портал "Хуаньцюван".





Делегация представителей СМИ из стран ШОС (Китай, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) совершила визит в Ляньюньган, восхитилась неповторимым очарованием и бурным развитием города.





В течение четырех дней представители СМИ стран ШОС посетили порт Ляньюньган, фармацевтические компании "Хэнжуй" и "Канюань", Ляньюньганскую нефтехимическую промышленную базу, Китайско-казахстанскую базу логистического сотрудничества (Ляньюньган), Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган), садовый парк Юаньбоюань, ландшафтный район Хуагошань и центр торговли хрусталем "Дунхай".





Ляньюньган, расположенный на месте слияния морской береговой линии Цзянсу и железной дороги Ланьчжоу - Ляньюньган, стал важным портовым городом в рамках реализации "Пояса и пути" благодаря своему превосходному географическому положению. В 2014 году в Ляньюньгане была создана Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества, которая была первым реализованным в Китае проектом сотрудничества в строительстве "Пояс и путь", и открыла для Казахстана, крупнейшей внутриконтинентальной страны, выход к Тихому океану. За последние несколько лет Ляньюньган внес значимый вклад в содействие транспортной взаимосвязанности Азии, Африки и Европы, а также расширение открытости внешнему миру на высоком уровне.