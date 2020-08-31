Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас со знаменательным событием в истории нашей страны - 25-летием Конституции Казахстана!

Основной закон закрепил базовые основы Республики Казахстан как светского, правового и унитарного государства, став прочным фундаментом социально-экономического развития и стабильности страны. Надежная конституционная основа нашего государства позволяет проводить структурные экономические реформы и принимать весь комплекс мер по дальнейшему повышению благосостояния населения.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов!", - пожелал глава правительства.

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