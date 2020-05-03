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Пресс-секретарь: видео с так называемым "заявлением Елбасы" - фейк

02.05.2020, 16:01 17119
Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Распространяемое в Сети видео об отставке Нурсултана Назарбаева является фейковым. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Kazakhstan Today. 
 

Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности", - написал Укибай в Twitter

 
Он призвал остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках.
 

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