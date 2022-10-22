Президент Казахстана принял писателя Жабала Ергалиева

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Улытауской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 октября на большей части Улытауской области ожидается западный ветер, порывы 17-22 метра в секунду.

Ночью и утром 22 октября в северной половине Карагандинской области ожидается туман. Ветер западный, в северной половине области порывы 17-22 метра в секунду.

Ночью 22 октября в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте днем 22 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

22 октября днем на западе, юге Алматинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

22 октября днем на севере, западе Акмолинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Во второй половине дня на севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 25 метров в секунду.

В Астане 22 октября ожидается ветер юго-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.

22 октября по Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 17-22 метра в секунду.

22 октября днем на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный, в южной половине области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

22 октября на большей части Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

22 октября в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре области порывы 25 метров в секунду.

22 октября на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

22 октября на севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

22 октября ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

22 октября в Костанайской области ожидаются на большей части области осадки, днем на западе, в центре сильные (дождь, снег). На севере области гололед, туман, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

22 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.

22 октября днем на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 25 метров в секунду.