Президента Казахстана просят взять дело о групповом изнасиловании под личный контроль

Алматы. 5 декабря. Kazakhstan Today - Открытое общение к президенту Республики Казахстан опубликовала на своей странице в Facebook адвокат Жанна Мухамади, в нем она просит президента РК взять под личный контроль дело о групповом изнасиловании в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Она напомнила, что в послании президента народу Казахстана было поручено ужесточить ответственность за сексуальные преступления.

"Сегодня судья городского суда Алматы Батыров Жанболат отпустил под залог подозреваемого в групповом изнасиловании. Каким образом парламенту и правительству выполнять Ваши поручения, если по тяжкому преступлению по половой неприкосновенности подозреваемых отпускают под залог? Этот самый судья отказывал моим подзащитным в залоге по экономическим преступлениям. Но тут вдруг решил проявить неожиданную гуманность. По делу, в котором у потерпевшей на теле живого места нет, где ее насиловали на протяжении 6 часов, по делу, где эмоциональное состояние потерпевшей находится на таком уровне, что я боюсь ее оставлять одну, судья Батыров отпускает на свободу этого человека?" - говорится в сообщении.

Адвокат отметила, что "только в Казахстане жертва группового изнасилования вынуждена сидеть дома взаперти из-за страха, что ее насильник придет и добьет ее".

О каких фундаментальных правах женщин, о какой защите персональных данных в этом обществе мы говорим, если на очной ставке адвокат подозреваемого сидит с листком бумаги, на котором написан домашний адрес потерпевшей, ее ИИН, дата рождения. Откуда эти данные? Кто им их предоставил? Где теперь скрыться потерпевшей? Если ее адрес известен подозреваемым? Родные подозреваемых бесконечно через всех знакомых выходят на потерпевшую. Опустились даже до того, что к ней звонят ее одноклассники. Кому они еще не рассказали о том, что с ней случилось?" - пишет Жанна Мухамади.

По ее информации, в Казахстане ежегодно регистрируется 5000 уголовных дел по факту изнасилования. В суд доходит меньше 300, потому что на жертву оказывается колоссальное давление и она решает просто забрать свое заявление и всю жизнь потом жить с этим горем.

Нашему обществу глубоко наплевать на то, что переживала женщина после изнасилования, всех интересует: зачем она пошла туда, в чем она была, пила ли она и давала ли повод, какой длины ее юбка. Все пытаются найти оправдание насильнику, но не жертве. Мы глубоко травмированное общество, давно забывшее, что такое сострадание, бежим кого-то клеймить. А ведь у всех нас растут дочери, сестры. Их насильников мы тоже будем защищать? Ежегодно увеличивается число преступлений против половой неприкосновенности, и происходит это на фоне полного равнодушия системы к таким преступлениям", - говорит адвокат.

Она отметила, что, по неофициальным данным, каждая третья женщина в Казахстане так или иначе пережила домогательства или попытки изнасилования.

"Я прошу Вас, незамедлительно взять данное уголовное дело на особый контроль, дать указание уполномоченным органам и прокуратуре строго следовать действующему законодательству и обеспечить законность на стадии досудебного расследования и в суде", - заключила Жанна Мухамади.

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