Астана. 20 января. Kazakhstan Today - При акимате Астаны создано Бюро городских решений, информирует пресс-служба акима города.

Бюро городских решений создано для выстраивания эффективных коммуникаций между жителями и властями города, передает Kazakhstan Today.

Миссия проекта направлена на формирование диалога сторон посредством умных технологий. Сообщается, что власти Астаны в течение трех месяцев будут публиковать отраслевые программы.

"Первые слушания по насущным вопросам общественного транспорта прошли 12 января, вторые - по работе КСК - состоялись 18 января. В задачу бюро входит сбор жалоб, комментариев, обращений на сайте столичного акимата и в социальных сетях. Далее путем мониторинга и анализа всех поступивших обращений будут отобраны наиболее животрепещущие темы, по которым в дальнейшем будут проводиться общественные слушания с участием населения города. Все проблемные вопросы, обсуждаемые в рамках проводимых мероприятий, в течение 24 часов будут опубликованы в СМИ, после чего в течение 15 дней бюро получает обратную связь от экспертного сообщества, жителей и всех заинтересованных лиц. После обработки и систематизации собранной информации готовые запросы передаются на исполнение городским властям", - рассказали в акимате.

При Бюро городских решений работает телефон горячей линии: 8700 7172 109, который также поддерживает мессенджер WhatsApp по приему сообщений от горожан. Кроме этого, действует электронная почта info@suraa.kz.

В пресс-службе напомнили, что с сентября 2016 года по поручению Асета Исекешева создана информационно-аналитическая группа, которая проводит мониторинг социальных сетей, где упоминаются критические комментарии жителей города о текущем состоянии на различные темы.

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