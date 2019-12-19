При получении российского гражданства выходцам из Казахстана не обязательно менять водительское удостоверение - МВД

Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел России на запрос агентства Kazakhstan Today сообщили о том, что выходцы из Казахстана при получении российского гражданства не обязаны менять международные водительские права или права, выданные в РК, на российские, если они используют их в личных целях.

В текущем году многие бывшие казахстанцы и выходцы из других республик, переехавшие в Россию и сменившие гражданство, столкнулись с требованием сотрудников ГИБДД сменить водительские удостоверения, полученные ранее на территории другого государства. При остановке автомобиля и предъявлении казахстанских прав водителей начали штрафовать за "управление транспортным средством без водительского удостоверения". При этом ссылались на региональные приказы. Несогласным предлагали обращаться в суд, но большинство наших бывших соотечественников предпочли обратиться за получением новых удостоверений.

Как сообщили в ответ на запрос в МВД России, федеральные законы не требуют смены казахстанских водительских удостоверений до истечения срока действия, если они используются в личных целях.

"Пункт 12 статьи 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" не устанавливает разделения лиц для допуска к управлению транспортными средствами на граждан России, иностранных граждан или лиц без гражданства. Лица, постоянно или временно проживающие либо пребывающие на территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений", - прокомментировал заместитель начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Евгений Артемов.

При этом он указал на то, что исключение составляют случаи осуществления гражданами, имеющими иностранные водительские удостоверения, предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Указанный Федеральный закон не предусматривает обязанности лиц, в том числе граждан Российской Федерации, осуществлять обмен иностранных национальных или международных водительских удостоверений на российские водительские удостоверения", - пояснил Артемов.

Также в МВД России подчеркнули, что, согласно Венской конвенции о дорожном движении, страны-участницы, в том числе Казахстан и Россия, признают любое национальное водительское удостоверение, соответствующее ее требованиям, действительным на своей территории для управления транспортным средством при условии легитимности его получения.

Положения Конвенции не содержат запрет на признание иностранного водительского удостоверения после момента, когда территория одной из договаривающихся сторон становится обычным местом жительства его владельца", - заключили в МВД.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства