При проверке самолетов Bek Air выявлены серьезные дефекты

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today – В ходе проверки самолетов авиакомпании Bek Air выявлены серьезные дефекты, передает Kazakhstan Today.

Результаты проверки самолетов авиакомпании сообщила Авиационная администрация Казахстана. По мнению их экспертов, воздушные судна находятся в плачевном состоянии, сообщает "Хабар 24"

У самолетов повреждены носовые обтекатели, что негативно влияет на работу и точность радаров. В двигателях обнаружены протечки, следы масла также заметны на фюзеляже. У самолетов изношены шины колес, а в багажных отсеках обнаружены дыры. На самом корпусе самолетов имеются вмятины. Все эти неисправности представляют серьезную угрозу безопасности полетов и могут стать причиной катастрофы.

Половина самолетов авиакомпании Bek Air не имеет на двигателях табличек с информацией о серийных номерах для отслеживания циклов и часов совершенных полетов. Данные удалены без разрешения производителя. Это свидетельствует о том, что авиакомпания не соблюдала лимит и, возможно, срок использования моторов истек. Проверка авиакомпании Bek Air продолжается.

Безопасность авиаполета должна быть на первом месте. В противном случае мы не дадим им разрешение вернуться в небо. Международные инспекторы тщательно следят за этим. До тех пор пока Bek Air не докажет, что компания готова обеспечить безопасность своим пассажирам, ничего не произойдет. Мы не допустим еще одно авиационное происшествие, в результате которого мы потеряем казахстанских граждан", - рассказал Питер Гриффитс, генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана".

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. В результате авиакатастрофы погибло 12 человек

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