При въезде в ущелье Алмаарасан установят камеры Сергек, турникеты и спецтерминалы

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - На контрольно-пропускном посту при въезде в ущелье Алма-Арасан весной установят камеры Сергек, турникеты и специальные терминалы, передает Kazakhstan Today.





Посетители природного парка смогут самостоятельно, без кассиров, оплачивать въезд в заповедную зону. Детали проекта будут еще дорабатываться. Все расходы по реализации проекта берет на себя акимат Алматы, сообщил телеканал " Алматы-ТВ ".





Вы можете заранее через сайт оплатить, можете через банковскую карточку заплатить. А также непосредственно через терминалы самообслуживания. Контролер будет стоять в целях охраны в любом случае, так как наша первостепенная задача - это охрана лесов и животного мира", -проинформировал руководитель отдела Иле-Алатауского национального парка Тлек Адильжанов.





Сотрудники Иле-Алатауского национального парка вынесли и еще один важный вопрос на общественные слушания. Они запланировали вырубить около двух тысяч деревьев в Бутаковском ущелье. Это сухостой, и снести его нужно, чтобы не заразить здоровые зеленые насаждения. На месте вырубленных елей проведут компенсационную посадку.





Как в лесостроительном проекте указано, в течение двух лет мы должны убрать. Потом на место мы должны посадить свою аборигенную породу - ель тянь-шаньскую. На гектар по проекту 4165 штук", - сказал генеральный директор Иле-Алатауского национального парка Дархан Исабеков.





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