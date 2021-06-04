Приложение "Путешествуй без COVID-19" станет доступно для казахстанцев со следующей недели

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин на брифинге в СЦК сообщил, что приложение "Путешествуй без COVID-19", позволяющее путешествовать по территории Евразийского экономического союза, станет доступно казахстанцам со следующей недели, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чтобы сделать путешествия комфортными на территории ЕАЭС, запущено приложение "Путешествуй без COVID". Казахстан в числе стран, интегрировавших базу. По поручению премьер-министра работу активизировали и на следующей неделе казахстанцы смогут скачивать и пользоваться приложением", - рассказал Мусин.

Он также напомнил, что электронный паспорт вакцинации размещён на мобильной платформе электронного правительства. И по требованию посольств, или других ведомств, документ можно распечатать в поликлиниках.

Кроме того, глава МЦРИАП разъяснил, каким образом ведомство намерено интегрировать паспорт вакцинации с международными базами данных о вакцинированных.

Есть такая служба ИАТА - Международная ассоциация воздушного транспорта, которая регулирует международные авиаперевозки - они решают, как это всё урегулировать. Как будут приняты решения, будет определённый стандарт, мы будем соответствовать ему. А внутренние нормативно-правовые акты отрегулированы, так что в принципе вся информации в "eGov Mobile" внутри страны действительна", - резюмировал Мусин.

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