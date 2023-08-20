15.08.2023, 12:27 49746
Принято компромиссное решение по школе со смешанным языком обучения в Риддере
Будет обследовано здание школы "Шанырак" на предмет аварийности
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Риддер. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - К первому компромиссному решению пришли стороны в ходе обсуждения проблемной ситуации двух школ Риддера.
Заместитель акима ВКО Дархан Сапанов общался с родительской общественностью гимназии "Шанырак" и школы № 11. По его словам, собравшиеся пришли к решению, которое удовлетворило обе стороны, сообщает YK-news.kz.
Сегодня принято решение, что будет обследовано здание школы "Шанырак" на предмет аварийности или требований ремонта. И если оно действительно требует ремонта, школа будет передислоцирована в здание 11-й школы со своим преподавательским составом, директором, и все ученики будут переведены", - сказал Дархан Сапанов.
При этом он подчеркнул, что все дети, которые учатся в 11-й школе, продолжат обучение там же. Решение по новой школе, которая будет построена в Риддере в обозримом будущем, будет принимать акимат города и управление образования ВКО.
По инициативе региональных властей стороны впервые сели за стол переговоров.
Как сообщалось ранее, учащиеся 11-й школы Риддера обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им остаться в своей школе.
Как сообщает YK-news.kz, новая школа на 600 мест в 6-м микрорайоне открылась в прошлом году. В ней обучаются дети на государственном и русском языках обучения. С этого года здесь будут обучаться около ста детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас для них в школе оборудуют коррекционные классы. Уже закуплено оборудование и мебель. Но накануне учебного года отдельные представители общественности подняли вопрос о передаче здания 11-й школы школе с казахским языком обучения "Шанырак".
Родители и дети школы № 11 недоумевают. Дело в том, что школа "Шанырак" недозагружена, дети в ней обучаются в одну смену. Здание учебного заведения хоть и старое, но не признано аварийным, деньги на его ремонт в нужном объеме выделяются регулярно, информирует издание.
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20.08.2023, 14:50 1501
В Мангистауской области сняты ограничения по подаче электроэнергии
Фото: Акимат Мангистауской области
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Актау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На Мангистауском атомно-энергетическом комбинате завершились ремонтные работы на третьем энергоблоке, подана электроэнергия для Мангистауской области, сообщает региональный акимат.
Энергоблок введен в работу 19 августа. Сотрудники МАЭКа приложили максимум усилий для скорейшего устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
В ходе работ были отремонтированы контактные кольца и изоляционная втулка ротора генератора. По их итогам, специалистами были отмечены положительные результаты замеров изоляции и выполнена установка щеточно-контактного аппарата. После были проведены предпусковые операции. Работы велись круглосуточно.
По состоянию на 12.00, все ограничения по подаче электроэнергии сняты (включая нефтяной и промышленный сектор).
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые сегодня были сняты.
Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
18.08.2023, 17:19 78676
Казахстанцы запустили петицию за отмену обязательного чипирования домашних животных
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители республики Казахстана запустили петицию за отмену обязательного чипирования домашних животных.
Необходимо тщательно взвесить последствия введения обязательного чипирования для кошек и собак. Эта мера, хотя и направлена на повышение безопасности и контроль над питомцами, может оказаться не всегда реализуемой для всех владельцев. Особенно это актуально для людей с ограниченными финансовыми возможностями, включая пожилых людей, у которых дома проживает множество кошек и собак", - сообщается в петиции.
Подчеркивается, что введение обязательного чипирования может повлечь за собой серьезные проблемы, такие как высокие затраты на чипы, походы в ветеринарные клиники, а также необходимость уплаты штрафов за нарушение.
Отмечается, что для многих владельцев, особенно проживающих на одну пенсию, это может стать значительным бременем.
Кроме того, есть опасение, что некоторые владельцы могут решить избавиться от своих питомцев, чтобы избежать этих трудностей. Таким образом, обязательное чипирование, несмотря на свои положительные стороны, может привести к увеличению количества брошенных животных и ухудшить их благополучие. Мы против обязательного чипирования, чтобы защитить животных, которых могут выбросить", - говорится в тексте.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Ангелина Котенко выразила мнение, что чипирование домашних животных не должно быть монополизировано. Другой юрист Сергей Уткин обратил внимание на большие коррупционные риски чипирования.
Также сообщалось, что службы отлова безнадзорных животных обязаны вести видео- или фотофиксацию. Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей.
18.08.2023, 17:00 79946
Насекомые, разбросанные вещи и выкуренные сигареты: в Актобе прокуроры выявили грубые нарушения в детских лагерях
Лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений
Фото: Генпрокуратура
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Актобе. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе в ходе проверки прокуроры выявили грубые нарушения в детских лагерях, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
В одном из лагерей функционировала сауна, где днями ранее распивали спиртные напитки (на столе зафиксированы пустые бутылки от спиртных напитков). В помещениях пищеблоков выявлена антисанитария: насекомые, разбросанные вещи и выкуренные сигареты. Привлеченными специалистами СЭС при исследовании смывов бактерий обнаружены кишечные палочки", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что корпуса лагерей нуждаются в ремонте, в некоторых из них отсутствовали оконные проемы, что привело к дефициту естественного освещения и свежего воздуха, изношенная мебель.
В лагере "Шұғыла" выявлено нарушение в части уплотненности детей, в помещении, рассчитанном на 218 детей, размещалось 268 несовершеннолетних. Выявлены факты принятия на работу сотрудников, не соответствующих квалификационным требованиям, а также медицинских работников без соответствующей квалификации и медицинских сертификатов", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений.
Также в одном из лагерей области помимо санитарно-эпидемиологического заключения отсутствовало право собственности на земельный участок, само помещение построено без каких-либо разрешительных документов.
После начала проверки органов прокуратуры один из лагерей приостановил свою деятельность, поскольку не соответствовал требованиям законодательства. Решается вопрос приостановления еще одного лагеря. Мерами надзорного органа предотвращен прием детей в не соответствующий требованиям лагерь", - добавили в прокуратуре.
Подчеркивается, что проверка продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры прокурорского надзора.
Напомним, проверки проходят во всех детских лагерях страны. Они были инициированы после нашумевшего видео из детского лагеря в Алматы, в котором родители обнаружили действующую сауну с полураздетыми мужчинами.
Сауну в детском лагере обнаружили также в ходе проверки в Костанайской области. Кроме того, в детских лагерях обнаружены просроченные лекарства и продукты питания.
Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих. Выяснилось, что из 22 учреждений 8 работали без разрешений и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм. В спальных корпусах не проводился капитальный ремонт. В 4-местных комнатах размещали по 8 и более человек. Директор одного из лагерей находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
А в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.
18.08.2023, 13:09 88986
Проблема износа энергосетей в Казахстане может принять взрывной характер - Данияр Ашимбаев
Страна сталкивается с постоянным ростом потребления электроэнергии, что вызвано не только дефицитом мощностей, но и участившимися сбоями в энергосистеме страны
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану грозит проблема не только дальнейшего износа энергосетей, которая может принять взрывной характер, но и дефицита ресурсов для производства электроэнергии, считает политолог Данияр Ашимбаев.
В своем Telegram-канале Ашимбаев написал, что Казахстан сталкивается с постоянным ростом потребления электроэнергии, что вызвано не только дефицитом мощностей, но и участившимися сбоями в энергосистеме страны.
В свое время по настоятельной просьбе наших американских партнеров был выведен из эксплуатации ядерный реактор на Мангышлакском энергокомбинате и свернут проект строительства новых энергоблоков. Сегодня мы имеем дефицит мощностей и аварийности МАЭКа, ходящего по рукам разных ведомств. А ведь МАЭК обеспечивает не только электро-, но и теплоснабжение региона (включая львиную доля нефтегазовой промышленности страны), да и опреснение питьевой воды - это был один из основных функционалов комбината", - написал политолог.
По его словам, в 2000-х годах неоднократно готовились проекты строительства АЭС в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, и каждый раз полностью готовые проекты убирались в долгий ящик.
Причин тому было две - давление со стороны американцев и неготовность тогдашних руководителей правительства брать на себя ответственность", - подчеркнул Ашимбаев.
В то же время Казахстан имеет многолетний опыт эксплуатации того же МАЭКа, исследовательских ядерных реакторов в Алматы (ИЯФ) и Курчатове (НЯЦ).
На реакторе ИЯФ после Чернобыльской аварии 1986 г. и Спитакского землетрясения 1988 г. был проведен комплекс мероприятий по усилению безопасности, в т.ч. сейсмическому. В Курчатове много лет проводятся эксперименты с участием иностранных (прежде всего, японских) специалистов по безопасности. Опыт эксплуатации АЭС в стране накоплен немалый. Это одна из тех сфер, где у нас есть хороший научный и технологический потенциал и кадры", - пишет Ашибмаев.
Он также напомнил, что у Казахстана есть хорошие, давно разработанные для Казахстана проекты АЭС от Росатома, который является давним стратегическим партнером нашей атомной промышленности.
По мнению Ашимбаева, вопрос о строительстве АЭС нужно решать не откладывая, а выбор проекта делать исходя из логики.
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые сегодня были сняты.
Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.
Вчера, на заседании правительства было решено перенести сроки реализации необходимых для Мангистауской области проектов на 2024-2026 годы.
Правительство РК выделило 4,9 млрд тенге на ремонт МАЭК.
18.08.2023, 12:20 90366
Был ли запас воздуха у рабочих в шахте "Казахстанская" после ЧП Дополнено
Фото: gov.kz
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Караганда. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай на брифинге рассказал, какой запас воздуха был у рабочих в шахте "Казахстанская" после ЧП.
В задымленной атмосфере у шахтеров был запас воздуха... По техническим характеристикам воздуха должно было хватить при ходьбе на один час, при отсидке - на пять часов", - сказал Сергей Огай.
Первый заместитель акима области Вадим Басин сообщил, что на момент начала пожара в шахте находилось 227 человек.
Сразу был введен план ликвидации аварии, на базе шахты был создан оперативный штаб, который возглавил я. По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них в Караганде 9 человек и два человека в Шахтинске. По итогам проведения спасательной операции найдены тела двух погибших, поиски троих шахтеров продолжаются. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших шахтеров. Вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме как со стороны компании, так и со стороны государства. Никто не останется без поддержки и внимания", - сказал Басин.
Он сообщил, что после расследования причин несчастного случая, действий персонала материалы будут переданы в суд и суд определит виновных и их ответственность.
В материалах комиссии будут указаны лица, действия которых нарушили технику безопасности, должностные инструкции. Это определяется судом", - сказал Басин.
Это групповой несчастный случай. В соответствии с Уголовным кодексом РК, если действительно материалы будут переданы в суд и суд признает, что руководство виновато, то предусматривается уголовная ответственность до семи лет", - уточнил главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов.
Дополнено 18.08.2023, 15.35
Как сообщил в ходе брифинга руководитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев, в прошлом году на шахте "Казахстанская" было выявлено более 168 нарушений.
Было привлечено юридическое лицо к административной ответственности. За те грубые нарушения, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, материалы искового заявления были переданы в экономический суд на приостановку трех объектов. На данный момент, по определению суда были перепроверены эти нарушения", - заявил Кенгирбай Есенеев.
Напомним, на шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10.05 произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек. Через фланговый ствол из шахты на поверхность вывели 222 работника. 17 августа было обнаружено тело одного рабочего, утром 18 августа было обнаружено тело второго шахтера. Поиск троих рабочих продолжается.
После ЧП были госпитализированы 13 человек. На данный момент в стационарах остаются 11 человек.
По факту пожара на шахте возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
18.08.2023, 12:02 92146
Дело о хищении более 13 тысяч метров трубопровода в Жезказгане передано в суд
Руководитель госучреждения подозревается в хищении имущества на общую сумму более 288 млн тенге
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Жезказган. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по подозрению в хищении более 13 тысяч метров трубопровода, расположенного в Жезказгане, окончено департаментом АФМ по области Улытау.
Установлено, что руководитель государственного учреждения, будучи в предварительном сговоре с группой лиц, совершил хищение государственного имущества на общую сумму более 288 млн тенге. При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вводило в заблуждение следствие, предоставляя фиктивные справки об отсутствии указанного объекта на балансе государственного органа, тогда как в действительности вышеуказанный поливочный водопровод состоял в коммунальной собственности", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Данный трубопровод был предназначен для обеспечения поливочной водой дачных участков, расположенных в районе аэропорта Жезказгана.
Отметим, в данный момент указанный гражданин не является работником коммунального предприятия. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статье 201 УПК РК разглашению не подлежит", - уточнили в АФМ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, добавили в агентстве.
18.08.2023, 11:12 94341
В Мангистауской области снят режим веерного отключения электроэнергии
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Актау. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завершены ремонтные работы энергоблока № 1 на ТЭС ТОО "МАЭК", сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.
Как сообщили специалисты, в ходе работ были заменены 5 экранных труб в правом солевом отсеке котла. Отмечается, что ранее 12 труб было заменено в левом солевом отсеке.
По окончании всех монтажных работ работниками энергопредприятия был проведен контроль металла сварных стыков на трубах, а после - гидравлические испытания. Энергоблок включен в 17.30 17 августа. Сотрудники МАЭКа вели непрерывные круглосуточные работы для скорейшего устранения аварийной ситуации.
Как отметили в акимате, ремонт энергоблока был завершен раньше запланированного срока.
В данный момент тестируется работа энергоблока, снят режим веерного отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий. Специалисты МАЭК ведут постоянные консультации со всеми уполномоченными государственными органами и коммунальными службами", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии.
18.08.2023, 10:14 96536
Судья в Таразе подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Тараз. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Судья суда № 2 Тараза подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности судебной администрации Республики Казахстан по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 млн тенге судья суда № 2 города Тараза. Денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу", - сообщает Антикор.
В порядке статьи 550 Уголовно-процессуального кодекса генеральным прокурором Республики Казахстан дано согласие на продолжение досудебного расследования.
Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, отметили в ведомстве.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?