Принято компромиссное решение по школе со смешанным языком обучения в Риддере  

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Риддер. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - К первому компромиссному решению пришли стороны в ходе обсуждения проблемной ситуации двух школ Риддера.





Заместитель акима ВКО Дархан Сапанов общался с родительской общественностью гимназии "Шанырак" и школы № 11. По его словам, собравшиеся пришли к решению, которое удовлетворило обе стороны, сообщает YK-news.kz.





Сегодня принято решение, что будет обследовано здание школы "Шанырак" на предмет аварийности или требований ремонта. И если оно действительно требует ремонта, школа будет передислоцирована в здание 11-й школы со своим преподавательским составом, директором, и все ученики будут переведены", - сказал Дархан Сапанов.





При этом он подчеркнул, что все дети, которые учатся в 11-й школе, продолжат обучение там же. Решение по новой школе, которая будет построена в Риддере в обозримом будущем, будет принимать акимат города и управление образования ВКО.





По инициативе региональных властей стороны впервые сели за стол переговоров.









Как сообщалось ранее, учащиеся 11-й школы Риддера обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им остаться в своей школе.





Как сообщает YK-news.kz, новая школа на 600 мест в 6-м микрорайоне открылась в прошлом году. В ней обучаются дети на государственном и русском языках обучения. С этого года здесь будут обучаться около ста детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас для них в школе оборудуют коррекционные классы. Уже закуплено оборудование и мебель. Но накануне учебного года отдельные представители общественности подняли вопрос о передаче здания 11-й школы школе с казахским языком обучения "Шанырак".





Родители и дети школы № 11 недоумевают. Дело в том, что школа "Шанырак" недозагружена, дети в ней обучаются в одну смену. Здание учебного заведения хоть и старое, но не признано аварийным, деньги на его ремонт в нужном объеме выделяются регулярно, информирует издание.