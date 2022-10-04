Приобрести социальный уголь можно будет через банковское приложение

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АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Продажу социального угля через банковское мобильное приложение запускают в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с банками второго уровня проводит работу по организации продажи социального угля через мобильные приложения финансовых и торговых организаций.
Сегодня совместно с Halyk Bank в пилотном режиме в приложении Halyk Homebank запускается реализация твердого топлива ТОО "Каз Интер Уголь". Данное предприятие является региональным оператором угля в 10 районах Костанайской области",- сообщили в МИИР РК.
Чтобы приобрести уголь, необходимо в банковском приложении Halyk Homebank в разделе Halyk Market выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату, оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев.
Современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо с угольного тупика и без очередей, что позволяет заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону", - отметили в министерстве.
Аналогичная работа будет проведена и с другими регионами. В настоящее время к платформе подключается угольный оператор города Алматы.
Напомним, сегодня на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил держать поставку и распределение угля на особом контроле.