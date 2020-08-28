Караганда. 25 августа. Kazakhstan Today - Присягу на верность Родине в Караганде приняли 50 призывников, сообщили в пресс-службе областного акимата, передает Kazakhstan Today.





В канун Дня Конституции в воинской части 31775 Регионального командования «Астана» клятву на верность Родине принесли 50 молодых военнослужащих, призванных на срочную службу из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. А родители новобранцев смогли наблюдать за церемонией принятия присяги в онлайн-режиме на платформе ZOOM.





По словам командующего войсками полковника Мереке Кучекбаева, в армии формируется патриотическое сознание, чувство гордости за свою страну, стремление к исполнению гражданского долга.





В тексте военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. Выполняя свой воинский долг, каждый солдат страницу за страницей пишет биографию своей судьбы, своей армейской жизни, держит испытание на гражданскую и нравственную зрелость. С того момента, как в торжественной обстановке, перед лицом своих командиров, товарищей, вы произнесли слова священной клятвы, вы считаетесь полноправными защитниками Родины. Мы верим в вашу силу духа и надеемся, что вы нас не подведёте. Желаем вам здоровья, терпения, удачной службы, вернуться окрепшими к своим родным", - поздравил молодых военнослужащих командующий Мереке Кучекбаев.





Напутственные слова молодым солдатам в онлайн-режиме также произнесли их родители.





Я рада тому, что командование воинской части смогло организовать трансляцию воинского ритуала в прямом эфире. Конечно, я волнуюсь, но считаю, что воинскую службу необходимо пройти каждому молодому человеку. Сын мой сам пошёл в армию - так решил. Это и опыт, и закалка, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни", - считает Ольга Дробышева, мама рядового Богдана Абылкасова из Экибастуза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства