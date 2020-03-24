Призыв Nur Otan о сборе денег касается только представителей крупного бизнеса

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Призыв партии Nur Otan о сборе средств для совместной борьбы с коронавирусом касался исключительно представителей крупного бизнеса, передает Kazakhstan Today

В партию Nur Otan поступили обращения из ряда регионов с жалобами о принуждении работников бюджетной сферы перечислить однодневную заработную плату на борьбу с коронавирусом.

Партия Nur Otan решительно осуждает подобные действия. В этот сложный период, наоборот, необходимо поддержать медиков, которые находятся на передовой, полицейских, обеспечивающих общественную безопасность, а также учителей, продолжающих работать на дистанционной основе", - сообщили в пресс-службе партии.

В партии пояснили, что призыв о сборе средств для совместной борьбы с коронавирусом касался исключительно представителей крупного бизнеса.

Тех, кто желает сам, и главное, располагает для этого финансовыми возможностями. Если вы столкнулись с подобными незаконными действиями со стороны своего работодателя, просим незамедлительно сообщать нам по указанным контактам Call-центр: 8 800 080 44 41

Электронная почта: komek@nurotan.kz

WhatsApp: 8 700 800 44 41

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