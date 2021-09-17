Проблемы жителей Косшы решаются благодаря партии Nur Otan

Фото: пресс-служба Nur Otan

КОКШЕТАУ. 16 СЕНТЯБРЯ - До конца года в городе Косшы будет построена поликлиника на 100 посещений в смену и школа на 1200 мест. Еще одну школу планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года. О первых результатах недавнего выездного совещания нуротановцев с участием депутатов и представителей исполнительных органов передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее в Республиканскую общественную приемную партии Nur Otan поступило коллективное обращение более чем от 100 жителей города Косшы с просьбой решить проблемы с утилизацией отходов, водоснабжением, транспортом, сообщает пресс-служба партии.

Центральная аллея давно превратилась в свалку. А ведь здесь дети гуляют, запах идет в квартиры. В КСК мы обращались неоднократно, они отправляют нас в акимат, те обратно, и так по кругу постоянно", - пожаловалась местная жительница Асем Есламбеккызы.

В пресс-службе рассказали, что после проведенной комиссией партийного контроля Акмолинского областного филиала партии Nur Otan инспекции местные власти уже к октябрю обещали поставить 20 новых мусорных контейнеров. Кроме того, бесперебойного обеспечения водой в срок до 1 декабря текущего года акимат установит в жилых домах дополнительные насосы для повышения давления воды.

Также в партии рассказали о транспортном вопросе города.

Почти все жители ведь на работу ездят в Нур-Султан. Каждый день автобусы переполненные, человек на человеке. Я про часы пик и не говорю. Мне элементарно шоферов жалко. Нужно, чтобы увеличили частоту автобусов, особенно в утренние и вечерние часы", - сказала местная жительница Райхангуль Акберганова.

В пресс-службе заверили, что в срок до 1 ноября будет организован дополнительный автобусный маршрут между Косшы и Нур-Султаном. Также к концу сентября будут отремонтированы все остановки общественного транспорта.

В целом в рамках предвыборной программы правящей партии по Целиноградскому району Акмолинской области запланировано строительство 118 километров инженерных сетей, что позволит подключить к воде более 3,5 тыс. жилых домов. Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация по прокладке водовода от села Каражар до города Косшы с началом строительства в следующем году", - добавили в партии Nur Otan.

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