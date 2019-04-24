Продажи электронных железнодорожных билетов выросли в 8 раз

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Количество продаж электронных железнодорожных билетов выросло в 8 раз, передает Kazakhstan Today.

Посредством интернет-ресурсов казахстанцы начали приобретать проездные билеты начиная с 2014 года. Тогда было продано всего 2 545 718 млн билетов. Если в 2015 году было продано 6,7 млн билетов, то в следующем году продажа увеличилась почти в два раза - 11,6 млн. В 2017 году эта цифра составила 14,8 млн, а в прошлом году количество продаж выросло до 16 264 373 млн", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Как отметили в компании, на сегодняшний день приобрести проездные документы (билеты) возможно через 233 кассы АО "Пассажирские перевозки", более чем в 4500 частных билетных кассах, также через официальный сайт по продаже билетов без комиссий EPAY.RAILWAYS.KZ и другие интернет-ресурсы.

Развитие цифровых технологий дает возможность пассажирам оформлять проездной билет, не выходя из дома или офиса, что позволяет существенно экономить время. Отметим, что электронные проездные документы на поезда можно оформить на сайте EPAY.RAILWAYS.KZ без комиссии.

Вместе с тем Национальный перевозчик призывает граждан при приобретении билетов не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц, а при выявлении фактов незаконной перепродажи билетов проявлять активную гражданскую позицию и обращаться в Линейные отделы полиции департамента полиции на транспорте МВД РК, сотрудники которых на постоянной основе находятся на вокзалах.

В случаях участия в незаконной перепродаже билетов сотрудников компании, просим направлять информацию на блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" (http://www.temirzholy.kz/blog-predsedatelya-pravleniya/) с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия необходимых мер, вплоть до расторжения трудовых договоров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства