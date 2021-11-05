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Продажи нового Renault Duster локального выпуска стартуют в Казахстане

04.11.2021, 09:00 83971
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Казахстане стартуют продажи нового Renault Duster локального выпуска во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
  • В Казахстане объявлены цены на новый Renault Duster локального выпуска.
  • Renault Duster нового поколения в версии с полным приводом предлагается по цене от 7 423 000 тенге.
  • Автомобили доступны для клиентов во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане.
 
ТОО "Орион Дистрибьюшн", официальный дистрибьютор автомобилей Renault в Казахстане, объявляет о старте продаж нового Duster локального выпуска во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане с ноября.
 
Автомобиль доступен клиентам для заказа в трех уровнях оснащения. В версии LIFE: с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) и механической коробкой передач, а также с турбодвигателем TCe 150 (150 л.с.) и с СVT X-Tronic. В версии DRIVE: с турбодвигателем TCe 150 (150 л.с.) с механической коробкой передач. В топовой версии STYLE: c турбодвигателем TCe 150 и c CVT X-Tronic. Во всех уровнях автомобиль предложен с полным приводом.
 
Оснащение нового Renault Duster в версии LIFE включает в себя:
 
  • электроусилитель руля
  • подушки безопасности водителя и пассажира
  • ABS, ESP
  • электрическая регулировка зеркал с подогревом
  • светодиодные дневные ходовые огни
  • передние электростеклоподъемники
  • кондиционер
  • аудиосистема с USB, Bluetooth и подрулевым джойстиком
  • 16-дюймовые стальные диски
 
Серийный выпуск нового Duster на заводе в Казахстане позволил предложить этот автомобиль покупателям по более привлекательной цене. Новый Renault Duster в версии LIFE с полным приводом теперь можно купить от 7 423 000 тенге.
 
Renault Duster нового поколения - популярный внедорожник, идеально приспособленный для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях стран СНГ. Он сохранил прекрасные внедорожные характеристики и легендарную проходимость своего предшественника, при этом выйдя на новый уровень внешнего и внутреннего дизайна, оснащения и технологий, комфорта за рулем, динамики и безопасности. Новый Renault Duster появился на рынке России и СНГ в этом году и уже стал обладателем престижной российской премии "Внедорожник года 2021".
 
Ольга Левченко, директор ТОО "Орион Дистрибьюшн": 

В сегодняшних непростых условиях автомобильного рынка наш главный козырь - наличие в дилерской сети настоящего внедорожника, нового Renault Duster, который наши клиенты теперь могут приобрести с максимальной выгодой для себя и практически без ожидания. Как и на другие модели Renault локального выпуска, на Renault Duster распространяются условия льготной государственной кредитной программы со ставкой 4% годовых".

 
Реализация автомобилей Renault на территории Казахстана на сегодняшний день осуществляется через 13 официальных дилерских центров Renault, представленных в 11 крупнейших городах страны.
 
Детальная информация о ценах и комплектациях автомобиля представлена на сайте www.renault.kz.
 

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Как будут трудоустраивать граждан с особыми потребностями, рассказал Байбек

05.11.2021, 15:15 31240
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуак", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данная премия ежегодно присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в общественной деятельности и гражданам, внесшим вклад в улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.
 
Как отметил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов в работе правящей партии. Сегодня в стране проживает свыше 700 тысяч граждан с особыми потребностями, в том числе 14% - это дети до 18 лет.
 

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева, еще в 2014 году с целью систематизации работы в этом направлении мы запустили партийный проект "Кедергісіз келешек". Благодаря проекту было трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч соцобъектов, внесены изменения в законодательство, при поддержке фонда "Болашак" открыто 43 кабинета инклюзивного образования. Огромная работа ведется Фондом Нурсултана Назарбаева. В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы партии будет продолжена работа по адаптации еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры, трудоустройству людей с особыми потребностями. В этом году уже открыто 10 центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи", - сказал Бауыржан Байбек.

 
По информации пресс-службы партии, реализуя принцип "Равные возможности - всем детям", Nur Otan обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия – по инвалидности и по потере кормильца. 
 
В партии также намерены расширить фонды библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке, обеспечить доступность специальных программ для онлайн-перевода в язык жестов. Всем гражданам с первой группой инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. При этом к 2025 году нуждающиеся граждане с инвалидностью будут обеспечены на 100% техническими средствами и услугами реабилитации.
 

Сегодня мы с огромной гордостью говорим о ваших заслугах. Вы пример для всех и каждого в нашем обществе. Наша общая задача - создавать системные условия для людей со специальными потребностями. Как вы знаете, в своем послании глава государства поручил в предвыборных списках партий ввести специальную квоту для лиц с особыми потребностями. То есть те, кто не понаслышке знает все проблемы, каждый день пропускают через себя, через свою жизнь, они будут принимать соответствующие законы и требовать от исполнительных органов решения этих вопросов", - подчеркнул Бауыржан Байбек. 

 
В своем приветственном слове президент казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения "Жан Шуак" проводится с 2008 года и за эти годы премии были удостоены более 70 человек. В этом году были номинированы 58 человек из 17 регионов. Из них по результатам открытого голосования решением организационной комиссии определены 7 номинантов. 
 

Сегодня более 13 тысяч людей с особыми потребностями являются членами партии Nur Otan. Благодаря совместной системной работе правящей партии казахстанская конфедерация инвалидов представлена в мажилисе парламента. Хочу поблагодарить каждого, поскольку и те, кто не получил награду, внесли свой вклад в дело привлечения внимания общественности к проблемам людей с особыми потребностями, работу по устранению социальных барьеров. Наша общая цель - способствовать социализации людей с инвалидностью, открывать новые возможности для личностного развития, поддерживать их стремление идти вперед и быть полезными обществу", - сказала Жанат Омарбекова. 

 
Так, в номинации "За силу духа и стремление к победе" награды удостоена альпинистка, мастер спорта международного класса Мария Ауэзова. В этом году она совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста (5364 метров) и гору Кала-Патхар (5640 метров).
 
Обладателем премии "За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями" стал общественный деятель Нияз Сундиталиев.
 
В номинации "За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с особыми потребностями" премию получил известный блогер Алмаз Ержан.
 
За достижения в развитии волонтерского движения обладателем статуэтки стала общественный деятель Гульназ Космурзиева. В период пандемии она организовала сбор средств и оказала помощь более 2 тысячам нуждающихся.
 
В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" премии удостоена мама ребенка с особыми потребностями Гульмира Пармышева. Она запустила проект Кіshkentai по производству развивающих игрушек для особенных детей.
 
Обладателями премии "За выдающиеся достижения в области искусства и культуры" стали создатели и артисты народного театра клоунады "Мы Вас любим!". Труппа театра состоит из артистов с нарушением слуха.
 
Премией "За выдающиеся достижения в области спорта" награждена спортсменка по пауэрлифтингу, серебряный призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.
 

В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием

05.11.2021, 14:34 40366
В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пользователи новой образовательной платформы www.nasilyunet.kz получат открытый доступ к профессиональным услугам ведущих специалистов в области юриспруденции, психологии, самообороны в формате видеоуроков, сообщает Polisia.kz

Функционал платформы позволяет посетителям сайта в круглосуточном режиме онлайн бесплатно получать юридическую и психологическую помощь от экспертов проекта, ознакомиться с образцами юридических документов, полезной литературой, а также при необходимости воспользоваться контактами кризисных центров и государственных органов, собранных в единый справочник для удобства пользователей". 


Социальный проект получил путевку в жизнь благодаря победе участника Мирхата Серикбаева в международном конкурсе Alumni Engagement Innovation Fund в 2020 году, где казахстанец предложил актуальную концепцию развития "Stand up for your rights - Защити свои права", направленную на борьбу с домашним насилием. 

Активную деятельность в работе портала принимают: психотерапевт, сертифицированный транзактный аналитик в области психотерапии (СТА-р-ЕАТА), предварительный тренер и супервизор в области психотерапии, врач, кандидат медицинских наук Рахима Куандыкова; адвокат, правозащитник Кундыз Утебекова; инструктор по самообороне и основатель клуба по самообороне Qorgan Self Defense Дуйсехан Нурказы. 

В рубрике "Эксперты" со слушателями делятся полезной информацией лидеры неправительственных организации "НеМолчиKZ", "Союз кризисных центров Казахстана", ОФ "Эксперт" и представители Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Казахстане от рук домашних тиранов и насильников ежегодно умирает около 400 женщин. А в каждой шестой семье происходит бытовое насилие, где жертвами в основном становятся женщины и дети.
 

70 многоквартирных домов остались без газа в Кокшетау

05.11.2021, 14:24 44605
КОКШЕТАУ. 5 НОЯБРЯ - В Кокшетау без газа остались порядка 70 многоквартирных домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проблему с голубым топливом горожане испытывают уже две недели, сообщает телеканал "Хабар 24". Перебои с газоснабжением особенно обострились в последние месяцы. В сложившейся ситуации жители винят обслуживающую организацию, которая, по их мнению, не справляется со своими обязанностями.
 

Это неудобство, конечно, для всех. Особенно у кого маленькие дети, которым нужно готовить, пожилые люди. Есть газгольдеры, есть централизованный газ, но им не пользуемся. И вообще у нас большие претензии к фирме "Газ-Кызмет". Не только наш дом, весь город страдает, кто относится к этой фирме", - говорит жительница города Елена Кравцова.

 
Перебои с подачей газа в дома - явление для города довольно частое. Бывает, и по полмесяца приходится обходиться без топлива, говорят горожане. Некоторые жители вынуждены использовать переносные газовые баллоны, а это ставит под угрозу их жизни. В поисках решения проблемы они обивали и пороги акиматов.
 
Компания-поставщик перебои с подачей газа объясняет тем, что не может закупить его по сниженной цене на электронной бирже, так как еще в 2017 отказалась от аккредитации на поставку социального газа. Решить же проблему они обещают к началу следующего года, когда упростят доступ к нему по сниженным ценам.
 

С января месяца имею право, как собственник газорегуляторных установок получать газ по предельной цене, подав заявку в Министерство экономики. Без торгов, то есть я на бирже не буду участвовать. По 68 тенге", - заявила директор компании-поставщика Марал Каркенова.

 
Власти не скрывают, что проблема с поставкой газа в дома есть, и напрямую повлиять на ситуацию они не могут. Но будет проводиться конкурс на определение организации для обслуживания газорегуляторных установок. 
 

Сейчас отделом ЖКХ готовятся документы на конкурс. Конкурс будет объявляться уже в ближайшее время. Точную дату сказать не могу. После этого выйдет поставщик, который будет заниматься этими ГРУ. Более ответственный человек", - пояснил исполняющий обязанности руководителя отдела жилищной инспекции города Кокшетау Толеу Актаев.

 
Конкурс городской акимат намерен провести до конца года. Но с поправкой "может сорваться", поскольку могут возникнуть вопросы по документации. А для жителей ситуация складывается не совсем обнадеживающе. Пока они вынуждены пользоваться электроплитками и газовыми баллонами, что не совсем удобно и выгодно для них.
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте экскаватор повредил газопровод, без газа остались 6,5 тыс. абонентов.
 

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