Продолжаются задержания участников террористического нападения в РК

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АЛМАТЫ. 9 ЯНВАРЯ - В разных регионах РК продолжаются задержания участников террористического нападения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Шымкенте полиция задержала около четырехсот участников беспорядков. Об этом сообщили в городском оперативном штабе. Стало известно, что половина из задержанных приехали в мегаполис из других регионов страны. Они стреляли, кидали камни в полицейские учреждения, разграбили торговый центр. 45 полицейских получили различные травмы, сообщает " Хабар 24 ".

По информации коменданта города Ералы Жумаханбетова, два сотрудника полиции с тяжёлыми ранениями поступили в реанимацию. В настоящее время их перевели в палаты специального наблюдения.

После беспорядков возбуждены 155 административных, а также 50 уголовных дел.

Несмотря на полученные травмы, все эти сотрудники по собственному желанию вновь приступили к своей службе для обеспечения спокойствия жителей. В настоящее время ситуация в Шымкенте стабильная. Территория города полностью находится на контроле сотрудников правоохранительных органов", - сказал комендант Шымкента Ералы Жумаханбетов.

Кроме того, поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе, информирует МИА " Казинформ ".

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки задержано четверо преступников, участвовавших в поджоге и разграблении здания областного акимата. У задержанных изъято два автомата Калашникова. В целом по региону задержаны 153 участника погромов, 10 вооруженных преступников убиты.

В Алматинской области в ходе антитеррористической операции, по данным МВД, задержали 20 человек. У них изъяли 40 единиц огнестрельного оружия и более 500 боеприпасов. Отметим, что в регионе продолжается работа по ликвидации радикальных группировок. На въезде в город установлены блокпосты. Военнослужащие тщательно проверяют автомобили и документы всех пассажиров. Как сообщили в пресс-службе местного департамента полиции, с сегодняшнего дня контрольно-пропускные пункты появились и в самом областном центре. Полицейские просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

В Кызылорде задержали 27 террористов. В дни беспорядков в городе за медицинской помощью с различными травмами обратились больше двухсот человек. Около 50 из сейчас них получают лечение в больнице. 15 - в реанимации. Областная и городская больницы находятся под усиленной охраной.

В Алматы задержано более 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 18 единиц огнестрельных оружия, 1390 боеприпасов.

Напомним: в РК возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

В период действия режима ЧП, сотрудники правоохранительных органов наделяются особыми полномочиями. Полицейские и военные патрули имеют полное право останавливать для проверки документов, особенно во время комендантского часа. Касается это как пешеходов, так и водителей. Если документов нет, правоохранители могут задержать гражданина до установления личности. Также полиция вправе досматривать самих задержанных, их вещи и автомобили. Всё это прописано в законе Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". Коменданты регионов Казахстана призывают горожан вести себя благоразумно и подчиняться требованиям полиции. В противном случае, в той местности, где объявлено чрезвычайное положение, нарушителю грозит штраф до 2000 МРП, либо лишение свободы до двух лет. А вот в случае применения насильственных действий в отношении представителя власти, во время ЧП можно получить от семи до 12 лет лишения свободы.