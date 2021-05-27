Проект концепции Социального кодекса опубликован для обсуждения

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Проект концепции Социального кодекса, разработанный Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с экспертами по поручению главы государства, размещен на портале "Открытые данные", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Целью разработки Социального кодекса является создание институциональных, экономических и организационных условий для реализации гражданами своих социальных прав и интересов.

В настоящее время казахстанцам предоставляется широкий спектр мер социального обеспечения, которые регулируются 1 кодексом, 16 законами и более 100 подзаконными актами. Основная цель нового Кодекса - аккумулировать все действующие нормы законодательства в этой сфере в одном документе, чтобы упростить для населения их понимание. Социальный кодекс будет разработан с учетом предложений граждан и включит в себя разделы, касающиеся каждого периода жизни человека. Это позволит казахстанцам легко ориентироваться в мерах государственной поддержки", - отметил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

По его словам, принятие Кодекса позволит не только упростить понимание населением социального законодательства, но и обеспечит единый стиль изложения нормативных правовых актов (ряд законов в сфере социального обеспечения был принят еще в начале 90-х годов, с тех пор существенно поменялись подходы к разработке НПА).

Также в рамках Кодекса будет осуществлена систематизация социальных прав граждан - в одном документе будут указаны все базовые права, возникающие на жизненном пути человека во всех сферах жизнедеятельности, в том числе минимальные социальные стандарты.

В рамках разработки Концепции была создана рабочая группа с участием более 100 экспертов по разным направлениям социальной сферы, включая депутатов парламента РК, центральных государственных органов, неправительственных организаций, общественных советов, а также инициативных граждан.

В процессе деятельности рабочей группы изучено более 30 законодательных и 150 подзаконных актов РК, а также международный опыт регулирования социального законодательства.

По итогам проведенных встреч с населением и общественными объединениями рабочей группой собрано и рассмотрено порядка 500 предложений.

Рабочей группой предлагается сформировать Кодекс из двух частей - общей и особенной.

В общей части устанавливаются основы правового регулирования социальных отношений между государством и гражданином с четким определением их взаимных обязательств.

Особенная часть посвящена отдельным видам социальных рисков, где будут определены меры реагирования на них, категории получателей соцпомощи, размер выплат, условия и сроки их назначения.

Разработка и принятие Кодекса повлечет за собой утрату 16 законов, действующих в настоящее время. То есть если сейчас, например, вопросы социальной защиты лиц с инвалидностью регламентируются 5 законами, то в будущем будет только один Кодекс. При этом новый Кодекс обеспечит сохранение всех социальных гарантий и форм соцподдержки, которые есть сегодня, в том числе обеспечение граждан пенсиями, пособиями и выплатами из Государственного фонда соцстрахования, обеспечение лиц с инвалидностью средствами и услугами реабилитации и других", - подчеркнул Акмади Сарабасов.

С проектом Концепции можно ознакомиться здесь

Срок публичного обсуждения проекта Концепции на портале "Открытые данные" истекает 8 июня 2021 года.

После ее доработки и утверждения МТСЗН приступит к разработке самого Социального кодекса.

Как сообщалось ранее, глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поручил начать работу по консолидации социального законодательства путем разработки и принятия Социального кодекса.

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