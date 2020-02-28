Проезд в общественном транспорте столицы с 28 марта станет бесплатным для детей

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - С 28 марта 2020 года в Нур-Султане введут бесплатный проезд для всех несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров с перевозчиками акимом города принято решение ввести бесплатный проезд для лиц, не достигших 18-летнего возраста. Это также распространяется на детей из пригорода столицы", - сообщили в пресс-службе акима столицы .

Бесплатный проезд в автобусах начнет действовать с 28 марта.

За это время будут проведены все подготовительные работы: даны разъяснения участникам общественного транспорта, детям необходимо приобрести именные транспортные карты (у кого есть - нет необходимости менять на новую). Валидация транспортной карты в автобусе (включительно для тех, у кого бесплатный проезд) остается обязательной, так как на основе данных составляются маршруты общественного транспорта", - уточнили в акимате.

В настоящее время стоимость проезда в общественном транспорте для пассажиров в возрасте от 7 до 15 лет составляет 40 тенге, с 15 лет - 90 тенге. Также бесплатный проезд сохраняется для льготных категорий граждан.

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