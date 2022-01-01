Прогноз погоды на январь: до 15 тепла ожидается на юге Казахстана

АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Многие люди хотят узнать, какие события произойдут в будущем. Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака подскажет, что ожидать во всех сферах жизни. Какие препятствия или удачу преподнесет год Тигра? Какая сложится обстановка на работе и в быту? Будут ли положительные перемены в личном плане? Что со здоровьем? Давайте приоткроем завесу тайны и узнаем ответы на все вопросы, передает Kazakhstan Today.

По восточному гороскопу 2022 год пройдет под правлением черного водяного тигра. Это животное имеет вспыльчивый нрав, но стихия воды немного ослабит его экспансивность. Для многих знаков Зодиака год принесет приятные сюрпризы, но будет отличаться сумбурностью, сообщает g2022.su.

Овен

Для представителей знака год Тигра будет полон важных событий. Появятся новые шансы и возможности, которые нельзя упустить. Первая половина года – время самопознания и раздумий о своем предназначении. Вторая половина – время реализации идей и карьерный взлет. Овны-авантюристы получат внушительный бонус, но его будет недостаточно. Поэтому нужно потрудиться летом, чтобы быть на плаву.

Работа. Овнов ожидает продвижение по службе, но следует прислушиваться к рекомендациям более опытных сослуживцев. 2022 год будет благоприятным для получения новых навыков. Поэтому смена работы пройдет безболезненно.

Финансы. Начало года будет финансово обеспеченным благодаря повышению зарплаты. Достаток позволит не обращать внимания на трудности и спокойно развиваться. Такая ситуация останется на протяжении всего года, но несмотря на это, нужно серьезно относиться к деньгам и накопить достаточную сумму на конец года.

Любовь. Для одиноких Овнов 2022 станет благоприятным для новых знакомств. Символ года Тигр любит романтику и поддерживает любовные отношения. Поэтому свободным людям обязательно повезет. Представители знака, состоящих в отношениях, должны учесть, что ответственность за сохранность отношений лежит на их плечах.

Телец

Год приготовил массу сюрпризов и стремительных перемен, поэтому нужно постараться за всем успеть, проявив упорство, трудолюбие и настойчивость. Чувства Тельцов обострятся, поэтому можно доверять своей интуиции. Если приложить максимум усилий, год может оказаться самым успешным за все годы. Задачи нельзя откладывать, а решать сразу. Тогда результат будет мгновенным. Спокойный период настанет летом. Его нужно посвятить поддержке здоровья. Осень – лучшая пора для налаживания отношений в семье.

Работа. В начале года Тельцы поймут, что занимаются не своим делом и нет никакого развития, а занимаемая должность не радует. Это послужит призывом к действию. Многие представители знака сменят работу и не пожалеют об этом. Звезды пророчат карьерный взлет. Ожидают новые знакомства, что кардинально изменит ближайшее окружение.

Финансы. Финансовые трудности обойдут стороной. Более того, деньги будут "липнуть" к рукам. Если своевременно среагировать, можно обеспечить себя финансово на весь год. Астрологи рекомендуют быть внимательным к накоплениям и не тратить их на сомнительные покупки. Осенью возможна крупная прибыль, которую можно приумножить, вложив в инвестиционные проекты.

Любовь. Для семейных Тельцов год благополучный. Если и возникнут неприятности или проблемы, быстро разрешатся. Новый круг общения может раздражать супругов. Но они не станут причиной серьезных разногласий. Представители знака хранят верность семье и никакие увлечения не смогут разрушит брак. Одинокие люди могут не надеяться на головокружительную любовь. Романы будут, но без особого энтузиазма.

Близнецы

Тигр подготовил для Близнецов успешный год. С мая по октябрь – самое успешное время для всех сфер жизни. Но не нужно летать в облаках, а воспользоваться моментом. Также 2022 год благоприятный для познания себя, поиска своих сильных сторон, работы над собой. Близнецам нужно меньше проявлять импульсивность и открыться для всего нового. Астрологи советуют внимательно присмотреться к себе и близкому окружению, разрядиться психоэмоционально и мыслить позитивно.

Работа. Звезды предсказывают повышение по карьерной лестнице. Возможны поездки от компании по переквалификации или повышению профессионального уровня. 2022 год будет благоприятным для новых проектов и открытия бизнеса. Полезные знакомства помогут найти хороших партнеров. Близнецы будут успешны во всем, но нужно быть предельно внимательными, так как появится много завистников не только в рядах конкурентов, но и сотрудников.

Финансы. В финансовом плане трудностей не предвидится. Близнецы трудоголики, поэтому у них нет проблем с деньгами. Звезды пророчат в первой половине года новые выгодные проекты, которые нельзя откладывать. Летом придется "потянуть" деньги из своих сбережений, но это не скажется на бюджете, так как он будет постоянно пополняться. Близнецы смогут позволить себе дорогостоящее приобретение.

Любовь. Любовные отношения в 2022 году будут не самыми благоприятными. Свободные близнецы могут не рассчитывать на бурные встречи и романтические свидания. Семейным представителям знака придется столкнуться с проблемами. Работа настолько отнимет свободное время, что не хватит внимания близким, из-за чего возникнут конфликты. Но они смогут наладить личную жизнь, наступит гармония и покой.

Рак

Новый год принесет много разных событий, из-за чего поменяются взгляды на жизнь. Появятся новые возможности, что подтолкнет на поиск новых направлений деятельности. В начале года нужно быть внимательными. Здравый смысл понадобится для осуществления задуманных планов. Раки должны пересмотреть свое поведение и тогда фортуна улыбнется. Тигр поможет людям, которые будут самостоятельно добиваться успеха. Лучше не надеяться на партнеров, а действовать по своей программе.

Работа. Начало рабочего года пройдет в нервной обстановке из-за неразберихи и непредсказуемых ситуаций. Необходимо быть осторожным и обдумывать каждое решение. Но эти проблемы помогут не делать ошибок в будущем. Раки станут сильнее и увереннее, что поможет добиться успеха. Конец года также не сулит ничего хорошего. Могут быть проверки и повышенное внимание начальства, что скажется на материальном благосостоянии.

Финансы. На протяжении года возможны перебои с финансами, но не стоит брать кредиты или занимать деньги у друзей. Чтобы стать более удачным, придется пойти на риски. Многие сменят работу, что пойдет на пользу в финансовом плане. Весна – пора приличного заработка. Причем это может быть дополнительная прибыль, которая увеличится во второй половине года. 2022 год благоприятный для открытия нового бизнеса.

Любовь. Первая половина года будет сложной. Брак может распасться из-за неудовлетворённости семейной жизнью. Этому послужат неприятности на работе, нестабильное финансовое положение, разногласия и ссоры. Но весной напряжение спадёт, когда раки поймут, что самые надежные и дорогие люди – это семья. Одинокие встретят вторую половину, которая перевернет их жизнь. Это может привести к бракосочетанию, а год Тигра благоприятный для этого. Семя будет крепкой и счастливой.

Лев

Львов ожидает много позитивных эмоций, интересных знакомств и приятных сюрпризов. Здоровье также не подведет. Благодаря общительности и открытости, представители знака отлично поладят с окружающими. 2022 год – время реализовывать планы и достигать успеха. Не стоит изменять своим жизненным принципам, это поможет справиться с проблемами. Также не нужно позволять окружающим пользоваться вашей добротой и указывать, что делать. Львы сами выберут приоритетные аспекты жизни.

Работа. В целом год будет успешным. Лев хорошо себя зарекомендует на работе, что может привести к повышению по карьерной лестнице. Но не стоит сразу браться за несколько проектов, а следовать одному плану. Тогда все сложится удачно. Летом на работе могут быть стрессовые ситуации, но нужно сохранять сдержанность. Во второй половине года нужно уделить внимание профессиональному развитию. Это поможет легко достигнуть быстрее поставленной цели.

Финансы. Успешный год в финансовом плане. Львы смогут без труда приобрести крупную покупку или поехать на отдых. Но не стоит сорить деньгами, это может негативно сказаться на финансовом благополучии. Также не нужно рассказывать всем о своих доходах, чтобы не появились завистники. Летом желательно погасить долги и подумать о дальнейшем заработке, а в конце года наслаждаться результатами.

Любовь. Семейных львов ждут неприятности, от мелких непониманий до крупных скандалов. Чтобы это предотвратить, нужно быть сдержанней и научиться вести диалог. Семья очень важна для львов, поэтому нужно постараться не допустить ее распада. У одиноких представителей знака год будет неспокойным. На отношения не будет времени. Но осенью завяжутся скоротечные связи без больших эмоций и страстей.

Дева

Год будет удачным. Представители знака могут менять работу, начинать новые проекты, менять внешность и совершать безумные поступки. Тигр поддержит все начинания. Девам звезды не советуют преодолевать препятствия в одиночку. Лучше довериться близким, которые всегда поймут и поддержат. Первую половину 2022 года нужно посвятить семье, приятным моментам и незабываемым эмоциям. Лето принесет неприятности в работе, но упорство и труд обеспечат финансовую стабильность.

Работа. Благодаря трудолюбию и скрупулезности, девы успешно справятся с любыми неприятными ситуациями на работе. Весной возникнут проблемы в профессиональной сфере, но близкие люди помогут справиться с неурядицами благодаря своему пониманию и поддержке. Конец года преподнесет приятный сюрприз в виде приглашения на новую высокооплачиваемую должность, что позволит обеспечить себя на будущее.

Финансы. В начале года астрологи рекомендуют не сорить деньгами, так как до весны финансовая сторона будет в плачевном состоянии. Но в апреле ситуация стабилизируется. Возможен новый заработок, который будет приносить постоянный дополнительный доход. Благодаря этому девы погасят долги и начнут копить. Эти деньги желательно вложить в перспективное дело. Уже в конце года средства окупятся с лихвой.

Любовь. В новом году девы будут купаться в романтических отношениях. Они получат огромное внимание со стороны противоположного пола. Семейным представителям знака звёзды рекомендуют не натворить бед. Любовные увлечения могут разрушить брак. А свободные люди могут наоборот пуститься во все "тяжкие". Яркие эмоции и вдохновение гарантированы. Возможно, отношения не приведут к бракосочетанию, но девы получат огромный заряд позитива.

Весы

Представители знака могут вздохнуть спокойно. Старый год унесет с собой все невзгоды и неприятности. Но здесь все будет зависеть от самих весов. Людей, которые не станут проявлять самостоятельность и желание чего-то добиться, ожидает спокойный год без взлетов и падений. Азартные весы, которые захотят рискнуть, будут поддержаны во всем, но им нужно найти такого же партнера. Нужно прогнать страхи и действовать.

Работа. Сильные представители знака будут успешными в профессиональной сфере. Те, кто ищет работу, смогут найти достойное место. Люди, которые упорно идут к своей цели, получат повышение и новые проекты. Взвешенные действия помогут разрешить неоднозначные ситуации. Нужно быть осторожным со своим окружением, так как вероятен обман или втягивание в авантюру. Перед принятием решений необходимо тщательно продумать, вплоть до мелочей.

Финансы. Денежных средств будет хватать на все необходимое. Более того, весы смогут позволить себе сорить деньгами. Даже это не повлияет на бюджет. Весной многие поймут, что отдавали много времени нелюбимому делу и найдут высокооплачиваемую работу по душе. Летом возможны крупные поступления средств. Но астрологи советуют не тратить их, а придержать на худшие времена. Звезды пророчат, что неблагоприятные времена настанут в конце года.

Любовь. Не стоит ждать особых любовных похождений. Год обещает быть спокойным, без бурных страстей и эмоций. Семейные представители знака задумаются о пополнении. 2022 год – идеальный период для зачатия ребенка. Астрологи советуют набраться терпения и конфликтовать с любимыми людьми. Иначе ссоры могут привести к разводу. Лучше устраивать романтические вечера и недопонимания постепенно забудутся.

Скорпион



В новом году представителям знака будет везти во всем. Фартить будет настолько, что мелкие неурядицы и проблемы растворятся на этом фоне. Мечты исполнятся, а яркие эмоции бьют через край. Год Тигра – время выбирать чем заниматься. Причем выбирая, можно даже расслабиться. Интуиция сама подскажет правильный путь. Главное не упустить эти возможности. 2022 год благоприятный для путешествий, новых знакомств и карьерного роста. Но нельзя необдуманно рисковать и контролировать свои слова.

Работа. В 2022 году появится возможность повысить квалификацию, что позитивно скажется на карьере. Благодаря этому руководство доверит серьезные проекты. Итогом станет высокая оплата труда, что повлияет на финансовое благополучие скорпионов. Также звезды пророчат повышение. Год будет удачным для бизнесменов, но нужно быть внимательным с выбором партнеров.

Финансы. Астрологи не рекомендуют копить деньги. Регулярные поступления лучше вкладывать, чтобы доход постоянно увеличивался. Отличный вариант для дохода в будущем – покупка недвижимости. Но нужно понимать, что доход может быть нестабильным, поэтому лучше не сорить деньгами. Конец года покажет результаты бизнеса. Поэтому нужно проанализировать плюсы и минусы и составить план на следующий год.

Любовь. В начале года ревнивые скорпионы изрядно попортят нервы своим половинкам. Нужно стараться держать себя в руках и достичь спокойствия в семейных отношениях. Одинокие люди должны приберечь силы на вторую половину года, которая обещает быть страстной и романтической. Семейным представителям знака нужно уделить внимание любимому человеку, балуя подарками и романтическими приключениями.

Стрелец



От приобретения новых навыков и учебы будет зависеть благополучие в 2022 году. Поэтому нужно заняться саморазвитием. Возможно, для этого придется путешествовать. Полученные знания помогут в карьерном росте, что позитивно отразится на финансовом благополучии. Но с другой стороны, трудовые успехи могут ограничить свободу, что плохо повлияет на психологическое состояние. Астрологи рекомендуют стрельцам соблюдать равновесие между работой, учебой и отдыхом.

Работа. Для представителей знака в профессиональной сфере будут по силам любые проекты. Но не стоит размениваться на мелкие задачи, а браться за крупные, которые принесут существенное материальное вознаграждение. 2022 год – благоприятный период для продвижения по карьерной лестнице. Поэтому стрельцам нельзя упустить этот шанс. Руководство оценит старания и вознаградит по заслугам. Благодаря этому можно вырваться в лидеры.

Финансы. Финансовая сторона будет на высоте. Этот период станет успешным и плодотворным. В начале года возможны небольшие проблемы в денежном плане, поэтому не рекомендуется брать кредиты, так как уже в начале весны все стабилизируется. Во второй половине года стрельцы почувствуют прилив сил благодаря поддержке близких людей. Это подтолкнет их на новые свершения и реализацию смелых идей, что не останется без крупного финансового поощрения со стороны руководства.

Любовь. В этом плане события будут проходить, как пожелают сами стрельцы. Представители знака доминантны, что не всегда нравится партнеру. Поэтому могут происходить различные сценарии, от бурных страстей до скандалов. Одинокие люди повстречают вторую половинку, близкую духовно и физически. Это позволит создать прочные и долгосрочные отношения. Семейным стрельцам нужно избегать крупных ссор, иначе разрыв отношений неизбежен.

Козерог

В новом году козероги смогут заняться пересмотром ценностей и поиском своего "я". В начале года нужно хорошо отдохнуть, набраться сил и сделать анализ прошлогодних событий. На работе могут возникнуть проблемы, но именно они подтолкнут на дальнейшее развитие. Козероги получат шанс изучить свой потенциал и ресурсы. 2022 год – время больших возможностей. Поэтому нужно убрать все помехи на пути к успеху.

Работа. Звезды пророчат непростой период в рабочей сфере. Козероги могут лишиться работы, но благодаря этим событиям они смогут увидеть свое настоящее предназначение. Поэтому скоро найдется занятие по душе с перспективами карьерного роста. Весна – отличный период для открытия бизнеса, этим воспользуются многие представители знака. Вторая половина года обещает быть спокойной и финансово стабильной. Это время нужно посвятить разработке планов на будущее.

Финансы. Начало года принесет финансовые проблемы. Сложности начнутся с уменьшения общих доходов и отсутствия дополнительного заработка. Но не стоит отчаиваться и впадать в панику. Сначала нужно расслабиться и провести время с близкими людьми, которые всегда поддержат. Уже в начале весны финансовое положение стабилизируется. Постепенно деньги начнут прибывать, что даже позволит выгодно вложить дивиденды. Хороший отдых откроет возможности для заработка.

Любовь. Несмотря на проблемы в финансовом плане, семейные козероги смогут укрепить свои отношения, создав атмосферу полную взаимопонимания, гармонии и счастья. Летом пары могут узнать о скором пополнении в семье. Одиноких представителей знака ожидает неоднозначный период. С одной стороны, они с головой окунутся в страстные романы и любовные приключения. С другой – увлечения не приведут к чему-то серьезному. Но козероги будут благодарны судьбе за предоставленный опыт взаимодействия с противоположным полом.

Водолей

Многие представители знака могут расслабиться, так как год Тигра будет спокойным, без больших неприятностей и бед. Мелкие неурядицы растворятся на фоне приятных событий. Звезды советуют научиться управлять своими внутренними ощущениями и решать проблемы, которые подтолкнут на личностное развитие. На работе не стоит браться за несколько мини-проектов, а сразу заняться крупным и важным делом. Близкие люди будут вдохновлять водолеев, что позитивно скажется на финансовом благополучии. Астрологи прогнозируют представителям знака финансовую стабильность, положительное физическое и психическое самочувствие, большой энергетический заряд.

Работа. В начале года водолеев ожидает успешный период в трудовой сфере. Нужно воспользоваться шансом и завести полезные знакомства. На работе поступит множество интересных предложений, но нужно выбрать проект по своим силам и возможностям. Звезды рекомендуют быть аккуратнее с партнерами, чтобы не навредить своей карьере. Летом необходимо хорошо отдохнуть, так как во второй половине года предстоит плодотворная работа.

Финансы. В финансовом плане будет стабильность. Сокращение доходов не предвидится. Напротив, потраченные деньги на крупные покупки быстро вернутся обратно. Весной денежные потоки станут еще больше благодаря новым проектам. Водолеям нужно накопить максимальную сумму на крупное приобретение в конце года. Летом люди смогут позволить шикарный отдых, который не отразится на кошельке. Приличные доходы покроют все расходы.

Любовь. Свободные представители знака получат огромное внимание со стороны противоположного пола, что обеспечит их романтикой и активной сексуальной жизнью. Астрологи советуют не потеряться в изобилии поклонников, иначе можно упустить своего настоящего избранника. Семейные люди также не обойдутся без романтики и гармонии. Их ждут романтические путешествия, обновление чувств и эмоцией. Пары, которые находятся на грани развода, поставят точку в отношениях.

Рыбы

Благосостояние в 2022 году будет зависеть от самих рыб. Если они приложат максимум усилий в первой половине года, вторая пройдет без осложнений. Новый период станет благоприятным для достижений и реализации задуманных планов. Для этого нужно собрать воедино свою смелость и решительность. Если дать слабину, год тигра пошлет испытания. Звезды советуют найти надежного партнёра, который поможет добиться успеха в бизнесе. В плане здоровья рыбам повезет, но следует обратить внимание на психологическое состояние. Из-за большой нагрузки на работе могут быть срывы.

Работа. Чтобы добиться желаемого результата, нужно заранее разработать грамотный план и четко следовать всем пунктам. Это поможет достигнуть высот в карьере или бизнесе. Астрологи советуют не идти на поводу у авантюристов и не ввязываться в сомнительные сделки, чтобы не стать жертвой мошенников. Больше повезет в 2022 году людям, которые работают в сферах экономики, финансов и коммерции.

Финансы. В финансовом плане год будет неоднозначным. Из-за финансовых скачков могут быть проблемы с деньгами - или наоборот, денег будет столько, что можно ими сорить налево и направо. Но не стоит паниковать, а заранее грамотно распланировать бюджет. Новый год принесет риски потерять огромную сумму денег. Из-за легкомыслия рыбы могут делать необдуманные траты. Звезды советуют поубавить свой аппетит и сократить расходы.

Любовь. Рыбы ощутят огромное внимание со стороны противоположного пола. Поклонников будет хоть отбавляй, но свободным представителям знака не нужно бросаться на первого встречного, а разглядеть среди толпы свою половинку. Звезды дают подсказку. Этим человеком может стать кто-то из близкого окружения. Семейных рыб ожидают проблемы в отношениях. Это могут быть скандалы и непонимание. Чтобы не дойти до расставания, нужно больше уделять внимание своей половине и разбавлять отношения романтикой.