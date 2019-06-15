Прохладная погода с дождями и грозами ожидается в выходные на севере Казахстана

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Синоптики представили прогноз погоды на выходные дни, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 15-17 июня в северной половине Казахстана ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днём +10+20 градусов.

Такая погода связана с непрекращающимся притоком холодных воздушных масс с районов Баренцева моря и холодным арктическим фронтом. Поэтому неустойчивая с частыми дождями и грозами погода ожидается и на остальной части республики, но здесь гораздо теплее", - объяснили в ведомстве.

Сообщается, что на западе, юге и юго-востоке, несмотря дождь, днём воздух будет прогреваться до +25+33 градусов, а в Мангистауской области будет без осадков и жарко +30+39.

В столице 15 июня ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +13+15. 16 июня: переменная облачность, дождь, гроза, ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +5+7, днем +13+15. 17 июня в Нур-Султане также ожидается переменная облачно, дождь, гроза, ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +15+17.

В Алматы 15 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +28+30. 16 июня: переменная облачность, дождь, гроза, возможен град. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +26+28. 17 июня в Алматы также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +27+29.

В Шымкенте 15 июня ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +19+21, днем +30+32.

16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +30+32. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

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