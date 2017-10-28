Производители Южного Казахстана предупредили о возможном дефиците муки

Шымкент. 28 октября. Kazakhstan Today - Крупные мукомольные заводы Южного Казахстана забили тревогу. Области грозит дефицит муки. Уже сейчас продукт первой необходимости дорожает, а его переработка в регионе может и вовсе остановиться - предприятия перерабатывают последние запасы зерна, передает Kazakhstan Today.

50 мукомольных заводов юга производят 50% всей муки в Казахстане. Сейчас запасов зерна в хранилищах хватит всего на пару дней, и в области может возникнуть нехватка муки. Как заявили крупнейшие отечественные производители, уже два месяца они не могут вывезти свое зерно из северных регионов страны.

"Компания "Астык - Транс" дает нам вагоны и осуществляют перевозку. На сегодняшний день у них вагонов нет. Они обещают, но конкретно не могут сказать, когда поставят. По информации все вагоны ушли в Россию и у России большой урожай. А внутри Казахстана движения нет", - цитирует директора ТОО "Алтын Дан" Бахарама Абдукаримова портал TVK

К примеру, крупнейшему зерноперерабатывающему заводу "Алтын Дан" в сутки требуется 15 зерновозов. Однако компания "Астык - Транс", как заявляют мукомолы, уже несколько месяцев не принимает заявки. Зерно, которое собрали еще в конце лета, простаивает в хранилищах и начинает портиться. Тем временем, заводам пора платить по обязательствам, это кредиты за хранение сырья, заработная плата рабочим и неустойка за недопоставленный товар на экспорт. Два месяца заводы пытались самостоятельно решить назревшую проблему, однако лишь потеряли время и деньги, а в итоге ситуация лишь усугубилась.

Как сообщалось ранее, в порту Актау из-за несогласованных действий отправителей и получателей в ожидании перевалки зерна на судно простаивают около 1100 вагонов для перевозки зерна. "Существующий парк, а это около 9700 зерновозов, может обеспечить перевозку всего урожая, как во внутриреспубликанском, так и экспортом направлении", - сообщил руководитель АО "НК "Казакстан темір жолы" (КТЖ) Канат Алпысбаев.

По его словам, скопление вагонов образовалось "из-за несогласованных действий между отправителями и получателями грузов".

Глава КТЖ пояснил, что для разрешения ситуации в порту Актау необходимо до 1 ноября обеспечить готовность к приему зерна в терминалах, подтверждение фрахта и рационально использовать парк вагонов.

По информации директора департамента АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Д. Нигметова, по состоянию на 27 октября этого года грузоотправители заявили к перевозке более 1,2 млн тонн зерна, в том числе 836 тыс. тонн на экспорт. В октябре текущего года планируется обеспечить погрузку более 800 тыс. тонн. Имеющийся парк зерновозов может обеспечить перевозку до 1 млн тонн зерна в месяц при условии соблюдения норм оборота вагонов, проинформировали в пресс-службе КТЖ.

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