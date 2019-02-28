Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - Прокуратура Алматы снизила цены на вход в Ботанический сад, передает Kazakhstan Today.





Природоохранной прокуратурой города Алматы проанализированы вопросы тарифообразования на услуги РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции".





Действующий тариф Института предусматривал взимание оплаты на посещение сада (школьники - 100 тенге, студенты - 200 тенге, взрослые - 350 тенге), съемку кино, телепрограмм (5 тыс. тенге в час), фотосъемку (3 тыс. тенге в час), свадебные визиты (1 тыс. тенге за 1 человека), въезд свадебных автомашин (1 тыс. тенге за машину), определение видов растительных объектов (1200 тенге за 1 экземпляр), консультацию по уходу за растениями (1500 тенге в час), а также оценку состояния насаждений и их восстановительную стоимость при их сносе (1500 тенге в час)", - сообщили в прокуратуре.





Установлено, что тарифы Института были утверждены в нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях и налогового законодательства.





По акту прокурорского надзора снижены тарифы на посещение граждан (с 350 до 240 тенге), на съемку кино, телепрограмм (с 5000 до 2400 тенге), фотосъемку (с 3000 до 1200 тенге) исключен тариф на въезд свадебных автомашин.





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