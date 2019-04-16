Прокуратура Алматы снизила стоимость автопарковок одного из торговых домов и ряда рынков города

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - По представлению прокуратуры Алматы стоимость парковки одного из торговых домов и ряда рынков города снижена с 300 до 100 тенге в час, передает Kazakhstan Today.

"Нарушение, ущемлявшее права неограниченного круга лиц, выявлено по итогам мониторинга цен за данную услугу в местах массового скопления транспортных средств, в частности территорий, находящихся в коммунальной собственности города и переданных в управление эксплуатирующей организации для обслуживания автопарковок. Так, в соответствии с законом "О дорожном движении", постановлением акимата города Алматы от 11 августа 2016 года определен тариф парковки транспортных средств - 100 тенге в час. В нарушение данного требования стоимость парковки ТД "Адем" и 14 рынков, расположенных вдоль улицы Северное кольцо ("Алатау-1", "Алатау-2", "Алмалды", "Акбулак", "Арлан", "Байсат", "Барыс", "Батыр", "Болашак", "Казына", "Олжа", "Рахат", "Салем", "Ялян"), необоснованно завышена и составляла 300 тенге с первого часа", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Алматы.

По акту надзора в адрес Управления городской мобильности города нарушения устранены, стоимость автопарковки приведена в соответствие с постановлением местного исполнительного органа.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства