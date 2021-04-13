Прокуратура начала проверку скорой помощи Алматы после жалоб сотрудников

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Прокуратура ведет проверку сокрой помощи Алматы после поступления жалоб от сотрудников на задержку заработной платы и продажу "на сторону" средств индивидуальной защиты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе онлайн-брифинга представителю управления здравоохранения города Алматы был задан вопрос касательно жалоб сотрудников скорой медицинской помощи на то, что им задерживают заработную плату, а также продажу руководством "на черном рынке" СИЗов.

Насчет жалобы сотрудников скорой помощи - они есть, но они переданы в правоохранительные органы", - рассказала Светлана Султангазиева.

По ее словам, проведенная комиссионная проверка скорой помощи выявила ряд нарушений. "Все дела переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования", - добавила спикер.

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