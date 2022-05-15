Прокуратура подала в суд на застройщика одного из ЖК в Алматы

АЛМАТЫ. 14 МАЯ - Прокуратура обратилась в суд на застройщика одного из крупных ЖК в Бостандыкском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в прокуратуре города Алматы, "надзорным органом проведен анализ соблюдения архитектурных норм при строительстве жилого комплекса в Бостандыкском районе, расположенного на улице Сатпаева, 26/4".
Жители выражали недовольство уплотненной застройкой на данном участке, а также нехваткой парков, социальных объектов и парковочных мест. Прокуроры установили, что плотность населения и застройки объекта превышает предельно допустимые параметры строительных норм, а также не учтена существующая нагрузка на соцобъекты образования", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, застройщиком взято обязательство о строительстве школы на 900 мест.
Вместе с тем в радиусе данного объекта уже существует дефицит детских садов и общеобразовательных школ на 2274 места, то есть даже при строительстве школы нехватка будет составлять 1374 места. Установлены и другие нарушения строительных норм и правил. Учитывая это, прокуратурой Бостандыкского района подано исковое заявление в суд о признании действия управления городского планирования и урбанистики Алматы по согласованию эскизного проекта незаконным. Прокуратура полагает необходимым пересмотреть концепцию строительства данного объекта с учетом пожелания жителей микрорайона и социальных вопросов", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что работа в данном направлении продолжается.