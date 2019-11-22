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Прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Храпунова

21.11.2019, 17:54 11098
Женева. 21 ноября. Kazakhstan Today - Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении бывшего акима Алматы Виктора Храпунова по подозрению в отмывании денег, передает Kazakhstan Today.
 
Расследование длилось с 2013 года, в нем фигурировал бывший аким Алматы Виктор Храпунов и члены его семьи. В течение части судебного разбирательства он проживал в Швейцарии, сообщает Reuters.
 
"Прокурор подтверждает, что вынес постановление о прекращении дела, которое было доведено до сведения участвующих сторон 14 ноября", - сказал представитель женевской прокуратуры.
 
Обжаловать приказ можно до 25 ноября.
 
 

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