Прокуратура Тараза выявила нарушения прав свыше 2 тыс. несовершеннолетних на получение соцпомощи

Тараз. 13 марта. Kazakhstan Today - Прокуратура города Тараз в ходе анализа деятельности местного исполнительного органа выявила нарушения прав свыше 2 тыс. несовершеннолетних на получение социальной помощи, передает Kazakhstan Today.

"Так, акиматом города не выплачивалась предусмотренная законодательством компенсация за проезд в общественном транспорте в период обучения детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также имеющим различные отклонения в развитии. В трех школах-интернатах (для умственно-отсталых в развитии детей, "Болашак" и "Мейірім") подопечным не предоставлялось бесплатное питание и одежда за счет бюджетных средств, в то время как право на соответствующее обеспечение гарантировано постановлением правительства (№320 от 12 марта 2012 года)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Более того, установлено, что администрацией учебных заведений при планировании бюджета не предусмотрено выделение средств на указанные цели.

По представлению прокуратуры в решение Таразского городского маслихата внесены изменения и дополнения, в части компенсации расходов за проезд. Кроме того, воспитанники интернатов обеспечены бесплатным питанием и одеждой.

"За допущенные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц, а руководители двух интернатов и областного управления образования к административному штрафу в размере 110 МРП (277 750 тенге)", - сообщает областная прокуратура.

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