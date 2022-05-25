Прокуратура выявила нарушения при отчуждении земельного участка КазНУ

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Об особенностях автомобильного страхования для участников программы льготного автокредитования рассказала заместитель директора департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Елена Филимонова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве подчеркнули, что уже в первые дни запуска программы у ее участников возник ряд вопросов, в том числе на тему автострахования, в связи с чем было решено разъяснить некоторые моменты.

В агентстве подчеркнули, что одно из требований для участия в программе льготного автокредитования - заключение договора добровольного страхования автомобильного транспорта со страховой организацией. При этом страхование является добровольным, а его условия и порядок определяются по соглашению сторон, т.е. страховой организацией и заемщиком (страхователем).

Согласно банковскому законодательству, если условиями о предоставлении займа предусмотрены требования о заключении договора страхования, банк не вправе ограничивать заемщика в выборе страховой организации", - подчеркнула Филимонова.

После выбора страховой организации при заключении договора добровольного страхования автомобильного транспорта заемщик имеет право предложить внести изменения в существенные условия договора страхования и определить их совместно со страховой организацией.

В агентстве напомнили, что страховка - это способ защитить себя и имущество от различных рисков, сберегая семейный бюджет от непредвиденных расходов. В случае аварии и повреждения автомобиля страховка покроет ущерб независимо от того, кто является виновником аварии. Договором страхования также может быть предусмотрена защита автотранспорта, являющегося предметом залога, от повреждений в результате погодных условий и других неблагоприятных событий.

Таким образом, имея страховку, вы можете не опасаться, что залоговый автомобиль будет поврежден или выйдет из строя, в то время как вы оплачиваете за него кредит", - подвела итог Филимонова.

В АРРФР рекомендовали до подписания договора страхования внимательно изучить его условия, чтобы в будущем обезопасить себя от возможных рисков и иметь четкое представление, как действовать при наступлении страхового случая и на какую выплату можно рассчитывать.





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