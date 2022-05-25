Прокуратура выявила нарушения при отчуждении земельного участка КазНУ

АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Прокуратура Алматы внесла в акимат города представление об устранении нарушений законности, выявленных при передаче части земельного участка Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) в частную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отвечая на запрос депутатов мажилиса, генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что участок площадью 73,26 га был предоставлен КазНУ на праве постоянного землепользования постановлением акимата города в 2012 году. В октябре 2017 года акиматом города принято постановление о корректировке границ этого участка с уменьшением его площади на 1,82 га. За КазНУ при этом остались 71,44 га.
Уменьшенная часть участка перешла в ведение ТОО "Omirex" - 0,74 га, коммунальных служб (ГКП "Алматы су", ТОО "Алматинские тепловые сети", АО "Казпочта", АО "Казахтелеком") - 0,56 га и Мустафаева Ш.А. - 0,52 га. Земельная доля Мустафаева возникла в результате приобретения на публичных торгах производственных помещений КазНУ. Однако в нарушение статей 48 и 82 Земельного кодекса акиматом Алматы ТОО "Omirex" участок предоставлен без проведения торгов и до прекращения на него права землепользования КазНУ", - проинформировал генпрокурор.
В этой связи прокуратура Алматы 11 мая 2022 года внесла представление об устранении нарушений законности в адрес департамента по управлению земельными ресурсами. В настоящее время данное представление находится на рассмотрении.
Также Асылов сообщил, что 19 мая 2021 года решением специализированного межрайонного экономического суда КазНУ отказано в иске о признании незаконным постановления акимата относительно сокращения площади участка. Причиной послужило то, что был пропущен срок для обращения с заявлением в суд.