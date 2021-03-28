Прокуратура выявила нарушения при распределении соцжилья по программе "Нурлы жер"

НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - По результатам анализа законности реализации государственной программы "Нурлы жер" за 2018-2020 годы органы прокуратуры выявили нарушения в сфере жилищной политики, в том числе распределения социального жилья и инвентаризации состоящих на учете граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Органами прокуратуры проведен анализ состояния законности при реализации акиматами Государственной программы "Нурлы жер" за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года. Анализом выявлены нарушения законности в сфере жилищной политики, в том числе распределения социального жилья и инвентаризации состоящих на учете граждан", - рассказал премьер-министр РК Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он сообщил, что по итогам анализа Генпрокуратурой РК выдано предписание о фактах незаконного предоставления жилья, несвоевременном и неправомерном снятии с учета граждан, необходимости создания единого оператора в сфере распределения жилья, учета нуждающихся лиц и привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе руководителей местных исполнительных органов.

Мамин уточнил, что по фактам выявленных нарушений в 16 регионах приняты меры дисциплинарной ответственности в отношении 61 должностного лица.

Указанные в представлении нарушения учтены, акиматами принимаются меры по их устранению, в случае выявления факта незаконного распределения жилья жилище будет изъято в коммунальную собственность по завершении отопительного сезона с дальнейшим перераспределением социально уязвимым слоям населения в соответствии с датой их постановки на учет", - заверил глава правительства.

Мамин также рассказал, что по итогам внедрения СПП (единая национальная система учета очередников на жилье) после интеграции с государственными базами данных выявлено 1 327 805 несоответствий по очередникам (наличие жилья, несоответствие категории и т.д.).

Акиматами отработано 796 162 несоответствий; на сегодняшний день работа по данному направлению продолжается. На сегодня за счет работы системы ввиду несоответствий снято с очереди более 41 тыс. человек", - проинформировал глава кабмина.

Таким образом, добавил он, с учетом внедрения СПП граждане, состоящие в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда, имеют возможность прямого и свободного доступа к просмотру своей очередности на веб-портале электронного правительства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства