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Пропавшего без вести предпринимателя ищут в Акмолинской области

28.05.2020, 14:38 5239
Пропавшего без вести предпринимателя ищут в Акмолинской области
Кокшетау. 28 мая. Kazakhstan Today - Пропавшего без вести мужчину ищут в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 

25 мая в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от 32-летней местной жительницы, о принятии мер к розыску супруга, 37-летнего Имандинова Руслана Сериковича, который 25 мая, около 13.00, уехал из дома на своей автомашине марки "Toyota Estima Lucida" в Щучинск по работе. По настоящее время местонахождение его не известно", - сообщили в департаменте полиции области. 

 
По данным полиции, мужчина занимается частным предпринимательством.
 

Сначала женщина пыталась самостоятельно найти своего мужа, однако после безуспешных поисков потерпевшая обратилась в полицию. Приметы пропавшего: рост 170-180 сантиметров, плотного телосложения, лысый. Был одет: шорты серого цвета, футболка черного цвета, кроссовки черного цвета", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту полицейские осмотрели места происшествия, также были опрошены родственники, друзья и соседи, проводится подворный обход, опрашиваются очевидцы, свидетели происшествия и ориентирован весь личный состав ДП области. Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей Руслана Имандинова, сообщить на специальную линию 102.
 

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