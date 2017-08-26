Пропавшую девушку из Семея нашли в Алматы

Усть-Каменогорск. 26 августа. Kazakhstan Today - Вечером 25 августа волонтерам движения RINA.KZ удалось найти без вести пропавшую 19-летнюю жительницу Семея в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Жансая Сафаева 14 июля вышла из дома и не вернулась.

"К нам позвонили из Алматы и сказали, что узнали девушку на ориентировке. Мы подключили наших волонтеров из этого города. Жансая жива и невредима. Скоро она должна вернуться домой", - рассказала лидер движения Евгения Павел, поблагодарив всех, кто помогал в поисках.

Как выяснилось, 19-летняя семейчанка уехала в Алматы на заработки. Почему она не выходила на связь, пока не известно, пишет ustinka.kz

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