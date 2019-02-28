Пропавшую в Туркестанской области 13-летнюю девочку нашли у подруги

Туркестан. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские вернули в семью пропавшую без вести 13-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

26 февраля 2019 года в дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница. По ее словам, без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь - после семейной ссоры девочка ушла из дома и не вернулась, проинформировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

На розыск пропавшего подростка ориентировали весь личный состав Шардаринского РОП и криминальной полиции ДП региона. Была проведена кропотливая работа с целью установления ее местонахождения. Оперативники изучили круг знакомых и друзей пропавшей девочки.

В результате розыскных мероприятий полицейские нашли 13-летнюю девочку у ее подруги. Пропавшую живой и здоровой вернули домой к родителям", - отметили в полиции.

Стражи порядка рекомендуют родителям внимательнее относиться к свои детям, так как причинами пропажи детей могут быть халатное отношение к ребенку, недопонимание в семье и трудности переходного возраста.

Если ваш ребенок пропал, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, предоставив приметы и фотографии пропавшего - это поможет быстро найти ребенка. Розыск несовершеннолетних, в отличие от взрослых, начинается сразу же в день обращения, и время в этом случае имеет ключевое значение", - подчеркнули в ведомстве.

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