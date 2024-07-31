30.07.2024, 12:39 253206
Просроченные препараты анестезии вводили пациентам в области Абай
Фото: Depositphotos
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Семей. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице района Мақаншы области Абай пациентам вводили просроченные препараты анестезии, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре области Абай, в медорганизации выявлены ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.
Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза) "Кетам".
Принятыми мерами прокуратуры 12 должностных лиц медицинского учреждения наказаны в дисциплинарном порядке и на 12 лиц наложены административные штрафы по статье КоАП "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий" на более 1,5 млн тенге.
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31.07.2024, 19:14 1211
В Минкультуры прокомментировали скандал в театре оперы и балета имени Абая в Алматы
Ведомство проведет служебное расследование законности действий
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Министерства культуры и информации РК сообщили, что ситуация с сотрудниками Казахского национального театра оперы и балета имени Абая связана с реорганизацией структуры театра, проведенной в рамках действующего законодательства.
Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Отметим, театр обеспечит все компенсационные выплаты", - сообщили в Минкульте.
В пресс-службе добавили, что ведомство проведет служебное расследование законности действий.
Ранее девять девушек-капельдинеров (билетеры) театра оказались на грани увольнения. Сотрудницы утверждают, что причина их увольнения связана с неподходящей внешностью и предстоящим юбилеем театра, на котором ожидается визит главы государства.
31.07.2024, 09:28 188921
Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 августа, состоится публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Мероприятие состоится 2 августа 2024 года в 09.00 по адресу: город Астана, улица Азербайжана Мамбетова, 22, конференц-зал, 2 этаж, в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан", - говорится в сообщении.
На мероприятие приглашаются заявитель Руслан Лепский или его представитель, а также заинтересованные лица.
Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли. В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Стоит отметить, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ.
30.07.2024, 20:36 231931
В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность
Объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 30 июля о сильном дожде в период 31 июля - 1 августа в горных и предгорных районах близ Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, сообщает пресс-служба ДЧС города.
Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам РГП "Казгидромет", на 31 июля в горах Иле-Алатау объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя.
ДЧС Алматы просит алматинцев и гостей города не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.
30.07.2024, 16:59 241166
Строительство АЭС в Казахстане: публичные обсуждения прошли в Кызылорде
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кызылорде прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
На встрече по обсуждаемой теме выступили представители Министерства энергетики РК, РГП "Национальный ядерный центр РК", ТОО "Казахстанские атомные электростанции", РГП "Институт ядерной физики". Они рассказали о преимуществах строительства АЭС, принципах работы и уровне воздействия атомных станций на окружающую среду и здоровье людей", - проинформировали в ведомстве.
Убежден в необходимости строительства АЭС в нашей республике. Во-первых, в Казахстане растет дефицит электроэнергии. По добыче урана мы на первом месте в мире. И думаю, что у нас не будет проблем с дальнейшим развитием этой отрасли. Во-вторых, новый энергетический проект даст толчок научно-техническому прогрессу. В-третьих, во многих ведущих странах есть АЭС, в той же Европе, Китае, России, США, Японии. И Казахстан должен тоже идти в ногу со временем, не отставая от мировых держав. Другой вопрос, кто и где будут строить АЭС. И в этих вопросах важно применить мировой опыт", - заявил член совета сенаторов, доктор политических наук, профессор Мурат Бактиярулы.
Также в ходе обсуждений участники задали волнующие их вопросы. В первую очередь они касались безопасности АЭС, ее эксплуатации, финансирования проекта, подготовки кадров, а также нынешней ситуации и прогноза развития отечественного энергетического комплекса.
Очевидно, что, когда говорят о безопасности, в сознании людей укрепилась трагедия на Чернобыльской АЭС, где не были соблюдены меры безопасности. Несмотря на это, в Украине сегодня действует пять АЭС. И в Японии, несмотря на аварию на АЭС Фукусима, люди не отказались от атомной энергетики, сейчас в этой стране работает 21 реактор. Сегодня в 18 странах мира производят 57 ГВт электроэнергии. В энергии есть сейчас большая потребность. Очевидно, что АЭС - это источник новой энергии, большой энергии. Богатства и недра земли мы должны использовать во благо народа. Поэтому мы в обязательном порядке построить атомную станцию и в нашей стране", - отметил директор Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа имени Абдикаримова Бахытжан Абдикаримов.
Подчеркивается, что по итогам встречи участники отметили важность строительства АЭС, подчеркнув ее значимость для дальнейшего социально-экономического развития страны, в том числе для наращивания энергетического комплекса, повышения качества жизни людей.
По мнению кызылординцев, необходимо широкое информирование общественности о масштабном проекте. В его реализации важна поддержка всех казахстанцев", - добавили в министерстве.
Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
30.07.2024, 15:38 244811
Нанесли разметку, не залатав ямы - алматинцы вновь жалуются на качество дорог
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Турксибского района города Алматы пожаловались на дорожные работы на улице Гете, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на ямочный ремонт дорожного полотна на улице Гете в Алматы. По словам местных жителей, ямы больше месяца не латают, при этом на дороге появилась свежая разметка.
Как всем известно, разлиновка считается последней стадией ремонта дороги, то есть первым делом снимают асфальт или часть асфальта при ямочном ремонте, убирают и вывозят его, второй стадией идет укладка нового асфальта или заделывание дыр в старом и третьей стадией идет нанесение разметки. Как так получилось, что вторую стадию пропустили и сразу перешли к третьей? Ведь акиматом был выделен бюджет на полный ремонт дороги, а не на половину. Как начали наносить разметку на дорогу, не залатав в ней ямы, и кто принимал работу по ремонту дороги, перед тем как нанести разметку?" - спрашивают местные жители.
Также алматинцы пожаловались на плачевное состояние тротуара с бордюрами на улице Гете.
Просим обратить внимание на тротуар с бордюрами, на видео очень хорошо видно, в каком плачевном они состоянии. В центре города в некоторых местах уже по третьему кругу меняют бордюры на тротуарах, а на маленьких улочках Турксибского района не везде вообще есть тротуар", - добавили они.
Просьба данную публикацию считать официальным запросом в акимат Турксибского района города Алматы.
Напомним, жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
30.07.2024, 11:36 255441
В Казахстане ужесточат наказание для превышающих скоростной режим водителей
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В сенат парламента внесен законопроект, ужесточающий наказание для водителей, превышающих скоростной режим. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания правительства.
Мы ужесточаем наказание для водителей, превышающих скоростной режим. Соответствующий законопроект внесен в сенат. Проектом также вводится запрет на получение прав на семь лет лицам, которые, не имея их, садились за руль в пьяном виде", - сказал Саденов.
По его словам, для усиления контроля на дорогах внедряются цифровые решения. В городах установлено свыше 24 тыс. автоматических камер фиксации нарушений ПДД. Системами оснащаются и патрульные автомобили. Прорабатывается вопрос их установки на маршрутных автобусах и машинах скорой помощи.
Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, среди причин ДТП 37% приходится на несоблюдение скоростных требований. В связи с этим правительство увеличит количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах и на автодорогах республиканского значения.
До конца текущего года 5,4 тыс. км автодорог республиканского значения будут обеспечены камерами, определяющими среднюю скорость. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел прорабатывается механизм наложения штрафов. До принятия закона планируем полностью завершить интеграцию", - отметил Карабаев.
Глава правительства Олжас Бектенов поднял проблему плохой мобильной связи на загородных дорогах. В частности, на автодороге Караганда - Алматы по территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. В случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. В этой связи МЦРИАП необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог.
На дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения. Где-то они просто не работают. Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от наших граждан поступило более 50 тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения следует активнее использовать аппаратно-программные комплексы", - поручил премьер-министр.
Также он акцентировал внимание на отсутствии дорожных знаков, информационных щитов и временных разметок на незавершенных участках строящихся дорог.
Поручаю Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог. А также усилить контроль за строгим соблюдением стандартов при строительстве и ремонте дорог", - подчеркнул Бектенов.
30.07.2024, 09:42 262006
В Алматы сносят очередной незаконно строящийся жилой комплекс
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы очередной незаконно строящийся жилой комплекс - ЖК "Graff" попал под снос в результате судебных разбирательств, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай, переулок 7, участок 7/71, за отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках. 20 января 2023 года в отношении заказчика (физлицо) управлением приняты административные меры с выдачей предписания на устранения допущенных нарушений, а позднее подан иск на снос в Бостандыкский районный суд. 24 июля прошлого года решением районного суда исковое заявление управления о сносе незаконного строительства удовлетворено. 19 октября 2023 года апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения", - проинформировали в управлении.
Снос объекта начат 29 июля текущего года с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
По данным городского акимата, с начала прошлого года полностью или частично снесено 40 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.
29.07.2024, 15:34 294186
Данные жителей Казахстана снова утекли в Сеть
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак заявил об утечке данных жителей Казахстана с хакерского форума BreachForums.
На прошлой неделе в Telegram произошла утечка данных: пользователь emo выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums. Этот форум, действовавший с 2022 по 2023 год, был известен своей деятельностью в области торговли вредоносным ПО и украденными данными. ФБР арестовало администратора данного форума в прошлом году", - проинформировали в центре.
Отмечается, что всего на хакерском форуме BreachForums было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана.
Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе и идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте", - добавили в TSARKA.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?