Процедура оформления соцпособий и выплат упростилась на eGov.kz

Теперь при оформлении социальных выплат, пособий и пенсий на портале eGov.kz не нужно вручную вносить 20-значный номер счета (IBAN). Система получит доступные счета по ИИН заявителя, что в свою очередь исключает вероятность ошибочного ввода номера счета. Специальный счет для получения пособий можно открыть в трех банках страны: Halyk Bank, Kaspi.kz и АО "Банк ЦентрКредит", - сообщили в пресс-службе электронного правительства.
Функция доступна для получения следующих выплат:
- Пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком
- Пособие матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
- Пособие по инвалидности
- Пособие по случаю потери кормильца
- Единовременная выплата на погребение
- Пособие многодетной семье
- Государственная базовая пенсионная выплата
Ранее при оформлении заявок на пособие и выплаты нужно было вводить номер счета вручную, и зачастую пользователи могли ошибиться при вводе номера счета. Сейчас же при наличии счета и выборе банка счет автоматически появляется на экране. Если же он отсутствует, то его можно открыть при получении услуги. Новая функция сэкономит время и существенно упростит процесс оформления социальных выплат и пособий", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
Для открытия специального счета при получении государственных услуг пользователям необходимо:
- выбрать необходимую услугу;
- заполнить обязательные поля;
- выбрать банк из списка (Halyk Bank, Kaspi.kz и АО "Банк ЦентрКредит" и т.д.);
- выбрать счет для зачисления денежных средств (счет подтягивается автоматически из системы банка);
- подписать заявку одним из доступных способов и ожидать ее обработки.
При наличии специального счета в банках он отобразится в списке, и запрос будет направлен на рассмотрение в уполномоченный орган (МТСЗН РК). Данные о статусе запроса можно будет отслеживать в личном кабинете пользователя на eGov.kz", - сообщается в пресс-релизе.