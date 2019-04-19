Провоз багажа до 20 килограммов казахстанские авиакомпании всегда закладывали в стоимость билета - МИИР

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития разъяснили нормы провоза багажа казахстанскими авиакомпаниями, передает Kazakhstan Today.

Ранее предусмотренная норма бесплатного провоза багажа до 20 килограммов на самом деле являлась платной и всегда закладывалась в стоимость билета (цена от 4000 тенге) вне зависимости наличия зарегистрированного багажа у пассажира. К примеру, пассажир, путешествующий без багажа, все равно в тарифе на перевозку оплачивал расходы на багаж", - сообщили в пресс-службе МИИР.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в целях запуска бюджетной авиакомпании (лоукостера), законодательно внесены изменения о том, что норма багажа на воздушном транспорте определяется перевозчиком.

Во всем мире деятельность лоукостеров является эффективной, так как стоимость на билеты является минимальной низкой. Однако для того, чтобы минимизировать тариф, необходимо сокращение издержек по всем возможным статьям расходов, а также исключение всех дополнительных услуг (багаж, питание на борту или выбор места в салоне и другие). Запуск отечественного лоукостера Fly Arystan направлен на обеспечение доступности авиатранспорта для широких слоев населения за счет снижения стоимости билета", - пояснили в пресс-службе.

По информации МИИР, на 1 мая текущего года запланирован первый полет Fly Arystan по маршруту Алматы - Нур-Султан. Всего на первом этапе планируется запустить 6 направлений, включая Алматы - Караганда, Алматы - Тараз, Алматы - Уральск, Алматы - Павлодар и Алматы - Шымкент. Запуск продажи авиабилетов начался 29 марта текущего года и тарифы на данных направлениях варьируются с 3999 до 12 999 тенге. В последующем планируется расширить маршрутную сеть до 54 маршрутов к 2023 году.

Необходимо отметить, что в приказ министра МИИР РК от 30.04.2015 года "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте" внесены соответствующие изменения, согласно которым право безбагажных перевозок будет предоставлено исключительно лоукост-перевозчику - FlyArystan. При этом допускается ручная кладь весом до 5 килограммов. Норма 20 килограммов багажа сохраняется у других авиакомпаний, как у перевозчиков с полным спектром услуг", - заключили в пресс-службе.

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