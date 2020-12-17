ПЦР-справки отменили при выезде из ВКО и Петропавловска

Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК на транспорте подписал постановления, отменяющие необходимость предъявлять ПЦР-справки при выезде из Восточно-Казахстанской области и со станции Петропавловск, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлениям главного государственного санитарного врача на транспорте от 15 декабря текущего года №79 и №80, пассажирам, выезжающим из Восточно-Казахстанской области и со станции Петропавловск, отменяется предоставление справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19", - сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

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