Пункт о заработной плате в электронном паспорте здоровья возмутил казахстанцев

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанцев возмутил пункт о заработной плате, затратах на коммунальные услуги, которые граждане должны будут заполнять в электронном паспорте здоровья, передает Kazakhstan Today.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа "Об определении объема и кратности данных для предоставления в Национальный электронный паспорт здоровья и электронные информационные ресурсы". Данным приказом предусмотрено включение в Паспорт здоровья пунктов о заработной плате, расходах на коммунальные услуги и месте работы.

В комментариях казахстанцы выражают свое возмущение данными нововведениями. По их мнению, существует риск, что персональные граждан данные могут попасть в свободный доступ и быть использованы мошенниками.

Все наши данные будут утекать в свободный доступ, продаваться и покупаться, а главное - изменяться без нашего ведома. Это наши персональные данные, которые могут быть собраны только при письменном согласии на то человека. Ведение амбулаторных карт с их хранением у пациентов - самый адекватный вариант! И у человека всегда должно быть право выбора, а вы нас понуждаете к тому, чего мы не хотим, пользуясь тем, что люди не умеют работать на портале егов", - пишет один из пользователей.

В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, заверяют, что полученные данные будут храниться в информационных системах МЗ. Они необходимы как для формирования электронного паспорта здоровья, так и для планирования оперативных, стратегических решений, формирования статистики, для оплаты оказанных услуг медицинским организациям и другое.

Как пояснили в ведомстве, в перечне отображены данные о заработной плате медицинского персонала, а также коммунальные и прочие затраты медицинской организации, которые являются фактически понесенными затратами данной организации.

Также граждане выражают свое недоумение пунктом "Пол", в котором предлагается указать один из четырех вариантов: "мужской", женский", "не определен", "не известен".

У нас что, медицина уже настолько плохая, что даже пол определить не может? Вы куда страну ведете? К гомосексуализму и трансгендерности?! Мы против подобных формулировок!" - пишут пользователи.

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