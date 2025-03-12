Пьяную пассажирку сняли с поезда в Шымкенте

Фото: Polisia.kz

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Шымкент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шымкент по акту сняли с поезда 27-летнюю кызылординку за нарушение общественного порядка, сообщает - Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шымкент по акту сняли с поезда 27-летнюю кызылординку за нарушение общественного порядка, сообщает Polisia.kz





Инцидент произошел во время следования пассажирского поезда сообщением Алматы - Актобе. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания других пассажиров и проводников.





Кроме того, она оказала сопротивление сотрудникам полиции, не подчиняясь их законным требованиям.





По результатам произошедшего дебоширку доставили в комнату полиции и привлекли к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.





С начала 2025 года сотрудники департамента полиции на транспорте выявили 17 957 административных правонарушений на объектах железнодорожного и авиатранспорта страны. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 1273, за мелкое хулиганство - 126, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции - 22 и др.