Пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным Skytrax World Airline Star Rating, столичный аэропорт и аэропорт Алматы получили трехзвездочную оценку. Система Star Rating использует шкалу от 1 до 5 звезд, где высшая награда - пятизвездочная сертификация, сообщает - Согласно данным Skytrax World Airline Star Rating, столичный аэропорт и аэропорт Алматы получили трехзвездочную оценку. Система Star Rating использует шкалу от 1 до 5 звезд, где высшая награда - пятизвездочная сертификация, сообщает energyprom.kz





Аэропорт Алматы был удостоен лишь одной звезды по таким категориям, как навигация и указатели (в частности, схема терминалов), комфорт (доступ к точкам питания и зарядки) и терминальная инфраструктура (детская игровая площадка). В свою очередь, в столичном аэропорту лишь одну звезду получила детская игровая площадка", - отмечает energyprom.kz.





Среди казахстанских авиакомпаний четыре звезды получили Air Astana (авиакомпания с полным спектром услуг Full Service) и FlyArystan (лоукостер). Заметим: всего в мире 65 четырехзвездочных авиакомпаний, из которых 48 - компании полного цикла, а 15 - лоукостеры.





По данным аналитиков Skytrax, в мире насчитывается десять авиакомпаний, удостоенных высшей оценки и получивших статус пятизвездочных: ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways и Singapore Airlines.





Skytrax World Airline Star Rating был введен в 1999 году и считается престижным, старейшим и уникальным знаком качества, выступая мировым эталоном уровня авиакомпаний. Он присуждается на основе профессионального аудита и оценки стандартов продукции и сервиса перевозчиков. Оценка авиакомпаний базируется на стандартах обслуживания как в аэропорту, так и на борту с применением единого и последовательного подхода. Всего оценок в рейтинге удостоились 230 авиакомпаний по всему миру.





Как сообщают аналитики energyprom.kz, за январь-декабрь прошлого года объем пассажирских перевозок воздушным транспортом в Казахстане составил 14,7 млн человек - на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.





Наибольший пассажиропоток традиционно пришелся на Алматы: 5,3 млн пассажиров - на 17,2% больше, чем годом ранее. В пятерку лидеров также вошли Астана, Шымкент, Мангистауская и Атырауская области.





Наименьшие показатели были зафиксированы в Акмолинской, Жетысуской и Улытауской областях.





Пассажирооборот составил 28,3 млрд пкм, увеличившись на 9,2% по сравнению с январем-декабрем 2023 года.





Объем перевозок воздушным транспортом груза и багажа по итогам января-декабря 2024 года достиг 27,9 тыс. тонн - на 17,1% больше, чем годом ранее.





Грузооборот за этот период увеличился на 22,3%, достигнув 65,7 млн ткм.





Доходы авиакомпаний в 2024 году составили 833,5 млрд тенге, против 745,1 млрд тенге в 2023 году. Из них 15,5 млрд тенге пришлось на перевозку грузов, багажа и грузобагажа во всех сообщениях, а 818 млрд тенге - на перевозку пассажиров. Доходы от аренды транспортных средств с экипажем составили 12,1 млрд тенге.





По итогам декабря 2024 года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта в РК выросли на 1,9% за месяц и на 10,1% в годовом выражении.





Среди регионов наибольший месячный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 7,3%. Далее следуют Восточно-Казахстанская (на 6,8%) и Мангистауская (на 3,8%) области. В пяти регионах - Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях - цены остались на уровне ноября. В Жетысуской, Карагандинской, Жамбылской и Улытауской областях, а также в Шымкенте было отмечено удешевление в секторе.





В годовом выражении наибольший рост цен на услуги воздушного пассажирского транспорта наблюдался в Астане: на 23,9%. В тройку регионов с наиболее значительным удорожанием также вошли Жамбылская область (на 20,7%) и Шымкент (на 19%). Наименьший рост цен был зафиксирован в Улытауской области (на 3,1%), а в Жетысуской области ситуация осталась без изменений. В Карагандинской области было отмечено удешевление на 3,4%, в Алматы - на 3,3%, в Павлодарской области - на 11%.