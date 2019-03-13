Пять дней смогут отдохнуть казахстанцы на Наурыз

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В этом году в связи с празднованием Наурыз мейрамы казахстанцы смогут отдохнуть пять дней подряд, передает Kazakhstan Today.

Предпраздничная неделя начнется тремя рабочими днями 18, 19, 20 марта. Наурыз мейрамы отмечается с 21 по 23 марта. Поскольку 23 марта совпадают выходной и праздничный день, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут еще и 25 марта. У тех, кто по субботам работает (шестидневная рабочая неделя), понедельник, 25 марта, тоже останется рабочим.

Таким образом выходные: при пятидневной рабочей неделе - 21, 22, 23, 24, 25 марта; при шестидневной рабочей неделе - 21, 22, 23, 24, а 25 марта является рабочим днем, уточняет портал Elorda.info.

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