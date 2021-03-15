Пять районов Туркестанской области остались без электричества

Туркестан. 14 марта. Kazakhstan Today - Населенные пункты районов Туркестанской области лишились электричества из-за ухудшения погодных условий, передает Kazakhstan Today.

В результате резкого ухудшения погодных условий накануне днем (сильный ветер, с порывами до 25-28 метров в секунду, обильные осадки в виде дождя, переходящего в снег) произошли обрывы воздушных линий электропередач в некоторых населенных пунктах пяти районов области: Байдибекском, Отырарском, Ордабасинском, городах Кентау и Арыс.

Всю ночь и в настоящее время аварийные бригады "Онтустук жарык" устраняют возникшие обрывы (более 20 бригад, свыше 100 человек, более 30 единиц техники). Ситуация находится на контроле у акима Туркестанской области Умирзака Шукеева", - проинформировали в акимате.

Сформирован штаб с привлечением всех заинтересованных органов.

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