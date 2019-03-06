Qazaq Air будет выполнять международные авиарейсы

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Комитет гражданской авиации продолжает работу по расширению сети международных авиаперевозок. Так, конкурсной комиссией по итогам рассмотрения заявлений авиакомпании Qazaq Air было принято решение о допуске и выдаче свидетельств на международные авиамаршруты", - сообщила пресс-служба КГА МИИР РК.
Авиакомпания Qazaq Air планирует выполнять международные авиаперевозки по маршрутам: Алматы - Бишкек - Алматы; Алматы - Ош - Алматы; Атырау - Астрахань - Атырау; Атырау - Минеральные Воды - Атырау; Атырау - Тбилиси - Атырау; Актау - Тбилиси - Актау; Актау - Грозный - Актау; Усть-Каменогорск - Новосибирск - Усть-Каменогорск.
По данным ведомства, в летнем расписании полетов авиакомпании предусмотрено начало осуществления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Алматы - Бишкек, Атырау - Астрахань и Алматы - Ош.
В преддверии весеннего праздника Наурыз, 21 марта 2019 года, состоится первый рейс по направлению Алматы - Бишкек, в дальнейшем рейсы в столицу соседнего Кыргызстана будут осуществляться дважды в неделю", - добавили в КГА, напомнив, что авиакомпания Qazaq Air получила сертификат IOSA и тем самым подтвердила соответствие мировым стандартам безопасности.
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