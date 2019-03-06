Qazaq Air будет выполнять международные авиарейсы

Р¤РѕС‚Рѕ СЃРѕ СЃС‚СЂР°РЅРёС†С‹ РљР“Рђ РІ Facebook

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Компания Qazaq Air получила допуск на выполнение международных авиамаршрутов, передает Kazakhstan Today.

Комитет гражданской авиации продолжает работу по расширению сети международных авиаперевозок. Так, конкурсной комиссией по итогам рассмотрения заявлений авиакомпании Qazaq Air было принято решение о допуске и выдаче свидетельств на международные авиамаршруты", - сообщила пресс-служба КГА МИИР РК.

Авиакомпания Qazaq Air планирует выполнять международные авиаперевозки по маршрутам: Алматы - Бишкек - Алматы; Алматы - Ош - Алматы; Атырау - Астрахань - Атырау; Атырау - Минеральные Воды - Атырау; Атырау - Тбилиси - Атырау; Актау - Тбилиси - Актау; Актау - Грозный - Актау; Усть-Каменогорск - Новосибирск - Усть-Каменогорск.

По данным ведомства, в летнем расписании полетов авиакомпании предусмотрено начало осуществления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Алматы - Бишкек, Атырау - Астрахань и Алматы - Ош.

В преддверии весеннего праздника Наурыз, 21 марта 2019 года, состоится первый рейс по направлению Алматы - Бишкек, в дальнейшем рейсы в столицу соседнего Кыргызстана будут осуществляться дважды в неделю", - добавили в КГА, напомнив, что авиакомпания Qazaq Air получила сертификат IOSA и тем самым подтвердила соответствие мировым стандартам безопасности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства