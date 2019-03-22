Кокшетау. 21 марта. Kazakhstan Today - Работники АО "Кокшетауминводы" выступили с обращением, передает Kazakhstan Today.

Предприятие АО "Кокшетауминводы" входит в число крупных производств нашей области и является одним из лидеров на казахстанском рынке по объёмам производства высококачественной алкогольной и безалкогольной продукции. Предприятие, образованное в 1991 году, является ровесником Независимости страны.

За прошедшие десятилетия под руководством первого президента наша страна успешно решила наиболее острые социальные вопросы и, переломив тенденцию спада в экономике, совершила огромный скачок во всех сферах развития. Эти достижения позволили Казахстану стать бесспорным лидером на постсоветском пространстве и обеспечить значительный рост благосостояния населения страны. Сегодня сформирована модель конкурентоспособной экономики с развитым предпринимательским сектором и благоприятным деловым режимом. Вместе с Первым Президентом за годы независимости предприятие выросло до лидера индустрии напитков СНГ. Мы гордимся тем, что Нурсултан Абишевич создал замечательное государство, в котором комфортно жить и работать. Сегодня АО "Кокшетауминводы" - это общепризнанный бренд. Всего этого удалось достичь благодаря мудрости и опыту государственного деятеля, по праву заслужившего звание Лидера нации. В наших сердцах первый президент - Лидер нации, основатель современного Казахстана - всегда будет ассоциироваться с именем Н.А. Назарбаева. И теперь главная задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы сохранить и преумножить достижения независимого Казахстана, выйти на качественно новый уровень модернизации, определить новое место страны в быстро меняющемся мире", - говорится в обращении.

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