29.03.2023, 16:25 77866
Работу пункта пропуска на границе Казахстана и России приостановили из-за паводка
Водителям транспортных средств порекомендовали скорректировать свои маршруты движения
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за паводка приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар", сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта 2023 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", расположенном на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации", - проинформировали в ведомстве.
В КНБ также добавили, что информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар" будет размещена дополнительно.
Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", - подчеркнули в комитете.
Напомним, в Уральске и трех районах ЗКО из-за паводков был объявлен режим ЧС. 16 жителей села Коржын эвакуированы в районный центр с помощью вертолета. В поселке Актюбинской области подтопило 15 домов, ФОК и кафе.
Кроме того, в Актюбинской области в целях обеспечения безопасности жителей поселка Хобда произведены работы по вскрытию дорожного полотна трассы Самара - Шымкент на 613-м километре. Данная мера позволит предотвратить подтопление близнаходящихся жилых домов.
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30.03.2023, 11:31 24286
Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность НК "Қазақстан темір жолы", сообщил на встрече с жителями Турксибского района Алматы аким города Ерболат Досаев.
В ходе встречи один из жителей Турксибского района затронул вопрос о состоянии железнодорожного вокзала Алматы I и о проблемах с транспортным затором в этом районе.
Аким на это ответил, что он уже дал поручение управлению земельных отношений рассмотреть возможность строительства в районе вокзала многоуровневых паркингов, чтобы освободить территорию от большого количества машин
Площадь у вокзала Алматы I необходимо привести в порядок. Там есть частная территория, которую можно обустроить под парковочную площадь. Хвосты же образуются из-за таксистов, которые выстраиваются вдоль линии, чтобы подобрать пассажиров. Насчет поворота налево - поручу управлению городской мобильности разобраться и принять решение. По трафикам - нужно будет разобраться до конца", - пояснил аким.
Он также сообщил о решении передать оба железнодорожных вокзала в собственность КТЖ.
Они планируют ремонт, намерены вложить средства на развитие вокзала", - пояснил градоначальник.
30.03.2023, 09:08 32351
В Алматы осудили организаторов незаконных азартных игр в социальной сети
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ Алматы пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети. Они привлечены к ответственности.
По данным АФМ, жители Алматы принимали ставки в TikTok за онлайн азартные игры с приемом денег и выдачей выигрыша через банковские переводы.
В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовали незаконный игорный бизнес в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге. Подсудимые, двое жителей Алматы, признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы", - говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении 4 лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ведомстве напомнили, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам закона РК "Об игорном бизнесе".
30.03.2023, 08:48 34366
В Алматы продолжается судебное разбирательство по ДТП с участием автобусов
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается суд по делу о ДТП с участием автобусов, в результате которого погиб один человек, более 20 - пострадали.
В ходе очередного судебного слушания в Алмалинском районном суде Алматы стало известно, что один из пострадавших в ДТП с автобусами простил предполагаемого виновника аварии - водителя 98-го маршрута, сообщает Almaty.tv.
Напомним, речь идет об аварии, которая произошла в ноябре прошлого года на пересечении улиц Толе би и Абылай хана. Тогда в результате столкновения 98-го и 201-го маршрутов пострадал 21 человек. Сейчас по делу проходят трое потерпевших. Среди них есть и родственники погибшего. Сегодня дать показания пришел свидетель, который одним из первых помог пострадавшим.
Сначала открылась дверь. Мы зашли внутрь салона. Увидели, как выносят детей. Повсюду были осколки. Потом я увидел водителя, он свисал из окна. А в задней части автобуса лежал человек. Там все было разрыто. Человека придавило колесом. Его невозможно было вытащить", - рассказал очевидец Еркин Ермеков.
29.03.2023, 20:49 69021
В Алматы с начала года с участием мопедов произошло 199 ДТП
В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 199 ДТП с участием мопедов произошло в Алматы с начала года. 198 человек травмированы, еще один погиб, сообщает Polisia.kz.
Такие данные были озвучены в ходе рабочей встречи полицейских Алматы с руководителями курьерских служб, оказывающих услуги быстрой доставки, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения мобильных транспортных средств.
Популярность такого вида транспорта связана с доступностью, удобностью перемещения по городу, а также отсутствием необходимости регистрации, прохождения обучения и получения разрешения на управление. Известно, что данный вид транспорта развивает достаточно высокую скорость (до 80 км/час), в связи с чем на уровне МВД рассматривается вопрос о внесении поправок в законодательство по включению мопедов, имеющих объем двигателя более 50 кубических сантиметров, в перечень видов транспортных средств, подлежащих государственной регистрации. В связи с отсутствием законодательных норм, устанавливающих возрастные ограничения, этим видом транспорта наравне со взрослыми пользуются и дети, которые более подвержены риску. Нередко передвижение на мопедах осуществляется по пешеходным тротуарам и дорогам, что негативным образом влияет на аварийность", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.
В ходе встречи было сказано об ужесточении работы по искоренению грубых нарушений ПДД со стороны водителей мопедов.
Предложено подключить представителей курьерских компаний в проведение локальных отработок по выявлению нарушений ПДД со стороны их курьеров.
Сейчас мы предлагаем в рамках пилотного проекта интегрировать единый информационный фонд с присвоением нумерации для каждой курьерской компании для их дальнейшей регистрации в базе данных работодателя со сведениями о курьере и его условиями передвижения, т.е. у АИС "Сергек" есть новая техническая возможность фиксации нарушений, допущенных водителями мобильного транспорта. В то же время представителям служб доставки необходимо каждому сотруднику присвоить нумерацию и нанести ее со светоотражательным элементом на контейнеры с целью выявления нарушителей и контроля за ними", - подытожил Узабаев.
В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли.
17 февраля на встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос использования электросамокатов и мопедов. Тогда аким отметил, что возможность штрафовать водителей у полиции появится тогда, когда электросамокаты и мопеды будут признаны транспортными средствами.
29.03.2023, 18:47 73296
В Казахстане ожидается резкое похолодание
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня, по прогнозу РГП "Казгидромет", на большую часть страны будет оказывать влияние южный циклон с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в северной половине страны осадки в виде дождя и снега.
31 марта - 1 апреля на западе ожидается сильный дождь, 30-31 марта на востоке и юге, 30 марта - 1 апреля на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. С 31 марта с вторжением северо-западного антициклона прогнозируется прекращение осадков на севере и понижение температуры воздуха на большей части республики.
На западе понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем до 7-15 тепла, на севере, северо-западе и в центре страны ожидается понижение температурного фона ночью до 7-13 мороза, днем до 2 мороза - 3 тепла, понижение на востоке ночью до 10-22 мороза, днем до 5 мороза - 3 тепла, в южных регионах ночью до 0-5, днем до 3-13 тепла.
29.03.2023, 17:42 78646
В Алматы пополнился список ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пополнился список жилых комплектов, не рекомендуемых для покупки жилья, сообщает пресс-служба акимата города.
По информации управления градостроительного контроля города Алматы, на интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК "Demeu Residence" застройщиком Demeu Development.
При этом, отметили в пресс-службе, собственник не получил разрешительных документов на строительство. Более того, целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант, уч. 192, - для ведения личного подсобного хозяйства.
Сообщается, что строительство на участке не ведется, однако согласно объявлению жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года.
Призываем горожан быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", - добавили в акимате.
Ранее акимат Алматы опубликовал информацию о двух ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья.
В список неблагонадежных попали два жилых комплекса: ЖК "Auezov Apartaments" и ЖК "Tole BI Residence".
29.03.2023, 15:42 80591
Все в копоти и золе - жители Экибастуза жалуются на черный дым
Фото: instagram/ete_ekb
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Экибастуз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза жалуются на идущий с ТЭЦ грязный черный дым, из-за которого в городе трудно дышать, а все окна и полы в копоти и золе.
В видео, выложенном очевидцами в Instagram-паблике ekibastuz.live, видно, что город накрывает плотная пелена черного дыма.
31 микрорайон весь в копоти и в золе, на улице дым, смог стоит. В квартире босыми ногами пройти нельзя, как будто по земле босиком ходишь, хотя каждый день полы моешь";
Только что смотрела на ТЭЦ, там такой дым валит и не только из трубы";
Да это ужас, живем в 31 микрорайоне, все машины в золе, в квартире ужас, окна нельзя открыть, летит зола", - пишут в комментариях возмущенные жители.
Ситуацию прокомментировали в ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
В настоящее время на станции в работе находятся три котлоагрегата №№ 9, 12 15. Специалистами ведутся мероприятия по подготовке оборудования станции к выводу в ремонт. Сейчас на станции производится сработка оставшегося топлива (сжигание угольной пыли) в бункерах одного из котлоагрегатов для последующего вывода котла в ремонт. Именно поэтому жители города могут наблюдать идущий со станции темный дым", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что это обязательная процедура до вывода котлов в ремонт во избежание тления и воспламенения угольной пыли в бункерах котлоагрегатов.
Там также напомнили, что в период летней ремонтной кампании на Экибастузской ТЭЦ планируется провести капитальный ремонт 8 котлоагрегатов (3 энергетических котлоагрегатов и 5 водогрейных).
Напомним, ДКРЕМ Павлодарской области оштрафовал компанию на сумму 27,6 млн тенге за некачественное отопление. Ранее, в январе, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" уже штрафовали за нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности и др.
Напомним, произошедшая в ноябре прошлого года авария на теплосетях Экибастуза оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
В течение зимы аварии на ТЭЦ не прекращались. Жители Экибастуза постоянно жаловались на холод в квартирах и требовали вновь ввести в городе режим ЧС. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жителям пообещали списать 70% платы, начисленной за услуги теплоснабжения в феврале, в связи с несоблюдением температурного режима.
29.03.2023, 15:26 66956
Независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Независимый эксперт в области транспортного планирования Елена Ерзакович поделилась с корреспондентом Kazakhstan Today мнением о проекте генерального плана города Алматы до 2040 года.
Я считаю, что документ, выставленный на портале egov, сырой. Мы участвовали в общественных консультациях в начале года, но в текстовом формате документ видим впервые, и его реально авторы должны доработать и отредактировать. В части, которая касается, например, транспортной инфраструктуры, я вижу очень много нераскрытых с точки зрения реализации задач, много общих, неконкретных формулировок и повторов по тексту, а какие-то аспекты вообще не раскрыты с точки зрения наличия земель. Слабо разнесены этапы внедрения скоростных видов транспорта в сроки между 2030-м и 2040 годом, опять упоминаются разноуровневые развязки в контексте центральной части города. Не указано, что из этих проектов, особенно в части общественного транспорта, будет реализовано в приоритетном порядке", - заявила Елена Ерзакович.
Также Елена Ерзакович отметила и преимущества генплана мегаполиса.
Преимуществом является то, что на обсуждениях была попытка посмотреть на город комплексно, с точки зрения устойчивого развития, но, к сожалению, в представленном тексте очень мало "связанности" между разделами: планами по застройке и жилищному строительству, приоритетами по транспортной инфраструктуре и обеспечения населения основными ресурсами, зеленой энергетикой, чистой питьевой водой и устойчивостью города перед ЧС. Хотелось бы более четкой структуры индикаторов развития города", - сообщила независимый эксперт в области транспортного планирования.
Отвечая на вопрос: "Какие, на Ваш взгляд, наиболее значительные изменения в облике города произойдут в результате исполнения данного плана?", Елена Ерзакович заявила следующее:
Я пока по тексту вижу только еще больший рост застройки, причем высокоэтажной. Меня крайне удивило наличие в разделе, посвященном центру города, того, что там планируется уплотнение. Возможно, как-то сформулировано неясно или это касается других планировочных зон, но нет планов по новому жилому фонду 4-5 этажей в принципе, а основной акцент делается на высотки. Мне бы хотелось, чтобы было более четкое разграничение и понимание, какую плотность мы хотим достичь, в каком планировочном районе и почему", - отметила эксперт.
По словам эксперта, ее удивило "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города".
Это одни из ключевых ограничительных факторов для города Алматы с точки зрения прогнозов роста населения. Сейчас многие озабочены не только качеством, но и в принципе наличием в городе воды, а генплан показывает только текущие проекты по водозаборам из рек", - подчеркнула она.
По словам Елены Ерзакович, с точки зрения транспорта в генплане указаны в основном все проекты, которые обсуждаются уже много лет.
С одной стороны, это хорошо, что есть упоминание и про троллейбусы, и про трамвай, и про необходимость развития автопарков и транспортно-пересадочных узлов. Но, с другой стороны, все как-то опять растянуто, неопределенно по времени, и строительство транспортно-пересадочных узлов к 30-му году. Откуда-то возникла легкая авиация, но при этом проекты по канатным дорогам перенесены через десятилетия. Нужны более четкие и понятные индикаторы по уровню доступности общественного транспорта, внедрению зон низких выбросов, и чтобы они увязывались с отведением земель под эту инфраструктуру в ближайшие несколько лет, а не через 10, когда все земли будут застроены жилыми комплексами", - добавила независимый эксперт.
Проект постановления правительства Республики Казахстан "О Генеральном плане города Алматы" опубликован по портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.
Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?