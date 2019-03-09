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Радио и телевидение не будут работать 16 января в Казахстане

15.01.2019, 20:20 7091
Астана. 16 января. Kazakhstan Today - АО "Казтелерадио" предупредило телезрителей и радиослушателей Казахстана о профилактических работах, запланированных на 16 января, передает Kazakhstan Today.

16 января, с 03.00 до 17.00 по времени Астаны, будут проводиться планово-профилактические работы и контрольные измерения оборудования на сети эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщила пресс-служба компании.


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